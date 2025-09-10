हमारे सांसदों ने मजबूती के साथ विपक्ष के पक्ष में वोट दिया... उप राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दावों पर तेजस्वी

विज्ञापन
पटना:

उप राष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो जीते हैं, उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि वे निष्पक्ष होकर पक्ष या विपक्ष, सबको साथ लेकर चलेंगे. तेजस्वी ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि वे संविधान की रक्षा करेंगे और पार्लियामेंट 'बुक ऑफ लॉ' के हिसाब से चलेगी." उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाता है और उम्मीद है कि कोई पक्षपात नहीं होगा.

सत्ता पक्ष द्वारा क्रॉस वोटिंग के दावों पर तेजस्वी ने कहा, "हमारी ओर से कोई नहीं है. हमारे 9 सांसदों ने मजबूती के साथ विपक्ष के पक्ष में वोट दिया है."

'माई-बहन-मान' योजना पर पलटवार

'माई-बहिन-मान' योजना पर सत्ता पक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि इसमें हर कोई आगे बढ़ता है, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है. उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, "जब सबके बाल और नाखून कटवाकर दिल्ली भेजे जा रहे थे, क्या वह पर्सनल चीज नहीं थी? डीएनए किसी का उससे महत्वपूर्ण है क्या?"

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष बेचैनी में ऐसे बयान दे रहा है. उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें योजना के बारे में बता रहे हैं. तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार बनते ही यह योजना लागू की जाएगी, जिससे लोगों को फायदा होगा. उन्होंने सत्ता पक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर फॉर्म भरवाने में कोई अवैध काम हो रहा है तो वे बताएं.

