वरुण गांधी ने मोदी सरकार के कामकाज पर डिबेट का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आमंत्रण ठुकराया, कही यह बात

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निमंत्रण ठुकरा दिया है. यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर डिबेट होनी थी. डिबेट का विषय 'This House Believes Modi's India is on the Right Path' (इस हाउस का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत सही पथ पर है) था.