'वोट चोरी' के आरोप के बीच रंजू देवी ने राहुल गांधी के दावे की खोली पोल, जेपी नड्डा ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रंजू देवी का वीडियो रिपोस्ट किया है, जिसमें रंजू देवी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के दावों की पोल खोल दी है. 

  • कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रंजू देवी ने राहुल गांधी से वोटर सूची से नाम काटने की शिकायत की थी.
  • हालांकि भाजपा अध्यक्ष ने रंजू देवी का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी के आरोपों को गलत साबित कर दिया.
  • महिला ने वीडियो में स्‍वीकारा कि वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं और वार्ड सचिव के कहने पर राहुल गांधी को समस्या बताई थी.
नई दिल्‍ली :

बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात कर वोट कटने की शिकायत करने वाली महिला रंजू देवी के दावे की सच्चाई सामने आ गई है. केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रंजू देवी का वीडियो रिपोस्ट किया है, जिसमें रंजू देवी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के दावों की पोल खोल दी है. 

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में तंज कसा. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''खड़ा हूं आज भी वहीं… जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मजाक बनवाया… खड़ा हूं आज भी वहीं.''

राहुल गांधी से की थी नाम काटने की शिकायत

दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान रोहतास जिले की रहने वाली रंजू देवी ने उनसे मुलाकात की थी. इस दौरान महिला ने अपना और परिवार के सदस्य के नाम काटने की शिकायत भी की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

हालांकि, रंजू देवी का नाम कटने का दावा झूठा निकला. इस पूरे प्रकरण को लेकर रंजू देवी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बता रही हैं कि उनसे वार्ड सचिव ने कहा था कि उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है. 

जैसा उन्‍होंने कहा हमने बोल दिया: रंजू देवी

रंजू देवी ने बताया कि वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल गांधी यात्रा पर आए हैं, उनसे मिलकर इस बारे में बताना और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेना. महिला वीडियो में आगे बात कर रही हैं कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, जैसे उन्होंने कहा, हमने वही बोल दिया. इसके बाद ही हम वहां गए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वही बात बोली. पुरानी वाली वोटर लिस्ट में नाम था, जबकि नई सूची में नहीं है.

रंजू देवी ने वीडियो में बताया कि उनका और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची में मौजूद है. उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा गया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
