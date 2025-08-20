'वोट चोरी' के आरोप के बीच रंजू देवी ने राहुल गांधी के दावे की खोली पोल, जेपी नड्डा ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात कर वोट कटने की शिकायत करने वाली महिला रंजू देवी के दावे की सच्चाई सामने आ गई है. केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रंजू देवी का वीडियो रिपोस्ट किया है, जिसमें रंजू देवी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के दावों की पोल खोल दी है.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में तंज कसा. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''खड़ा हूं आज भी वहीं… जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मजाक बनवाया… खड़ा हूं आज भी वहीं.''

खड़ा हूँ आज भी वहीं… जहाँ मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मज़ाक बनवाया… खड़ा हूँ आज भी वहीं। https://t.co/Ihdl77pR97 — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 19, 2025

राहुल गांधी से की थी नाम काटने की शिकायत

दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान रोहतास जिले की रहने वाली रंजू देवी ने उनसे मुलाकात की थी. इस दौरान महिला ने अपना और परिवार के सदस्य के नाम काटने की शिकायत भी की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

हालांकि, रंजू देवी का नाम कटने का दावा झूठा निकला. इस पूरे प्रकरण को लेकर रंजू देवी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बता रही हैं कि उनसे वार्ड सचिव ने कहा था कि उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है.

जैसा उन्‍होंने कहा हमने बोल दिया: रंजू देवी

रंजू देवी ने बताया कि वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल गांधी यात्रा पर आए हैं, उनसे मिलकर इस बारे में बताना और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेना. महिला वीडियो में आगे बात कर रही हैं कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, जैसे उन्होंने कहा, हमने वही बोल दिया. इसके बाद ही हम वहां गए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वही बात बोली. पुरानी वाली वोटर लिस्ट में नाम था, जबकि नई सूची में नहीं है.

रंजू देवी ने वीडियो में बताया कि उनका और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची में मौजूद है. उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा गया है.