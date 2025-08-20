विज्ञापन
विशेष लिंक

वोट अधिकार रैली में बीजेपी पर राहुल ने जमकर कसा तंज, बोले, 'राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा सकता है'

लोकसभा में पेश हुए बिल पर हो रहे विवाद पर राहुल ने कहा, "देश उस दौर में जा रहा है, जब राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा सकता था. लोकतंत्र होने के बावजूद, चुने गए व्यक्ति को कोई पॉवर नहीं है.

Read Time: 4 mins
Share
वोट अधिकार रैली में बीजेपी पर राहुल ने जमकर कसा तंज, बोले, 'राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा सकता है'
  • राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले सोलह दिनों तक चलेगी
  • उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा द्वारा वोट चोरी की चेतावनी दी और राजनीतिक उथल पुथल की बात कही
  • पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के पीछे गुप्त कहानियां होने का दावा राहुल गांधी ने किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार मे राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब दो माह पहले ये सियासी यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ खत्म होगी. नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस यात्रा में बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की चेतावनी दी. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में 'वोट चोरी' कर लेगी.

'बिहार में कुछ बड़ा हो रहा है'

उन्होंने कहा,"मैं देख सकता हूं, बिहार में कुछ बड़ा हो रहा है. मैं सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाता हूं कि वे आकर इस बदलाव को देखें, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता. बिहार में एक 4 साल का बच्चा चिल्ला रहा है 'वोट चोर', 'वोट चोर'... उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में वोट चुरा लिए... वे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में वोट चोरी कर लेंगे. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बदलाव की आग बिहार में फैल गई है... आप देख सकते हैं कि एक तूफान है..." 

राहुल ने की के.सी. वेणुगोपाल की तारीफ

के.सी. वेणुगोपाल का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "उन्होंने न केवल तेलंगाना के लिए सामाजिक न्याय के लिए एक सोच बनाई, बल्कि सूबे की जनगणना पर भी काम किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के पास हर कानूनी बातचीत का जवाब है.

'किसी भी कानूनी बातचीत में, संविधान के पास आखिरी उत्तर'

उन्होंने आगे कहा, "संविधान पर हमला करने वालों और संविधान की रक्षा करने वालों के बीच लड़ाई चल रही है. हर एक पार्टी ने सर्वसम्मति से रेड्डी जी का समर्थन किया है. जब मैं बोलने के लिए सोच रहा था, तभी मैंने उनके पास संविधान को देखा. वो भारत के संविधान को हर जगह अपने साथ रखते हैं. कुछ देर बाद वो मुझसे बोले, राहुल, मैं 52 सालों से संविधान को अपनी साथ रखता आ रहा हूं. क्योंकि, किसी भी कानूनी बातचीत में, संविधान के पास आखिरी उत्तर होता है"

'लोकतंत्र होने के बावजूद, चुने गए व्यक्ति को कोई पॉवर नहीं'

लोकसभा में पेश हुए बिल पर हो रहे विवाद पर राहुल ने कहा, "देश उस दौर में जा रहा है, जब राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा सकता था. लोकतंत्र होने के बावजूद, चुने गए व्यक्ति को कोई पॉवर नहीं है. आपका चेहरा पसंद नहीं आता, इसलिए वो ईडी को केस दर्ज करने के लिए कहते हैं और फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर हटा दिया जाता है. साथ ही, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों कर रहे हैं?

'पूर्व उपराष्ट्रपति पूरी तरह से चुप क्यों हो गए हैं?'

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष के नेता ने दावा किया कि उनके इस्तीफे के पीछे एक 'बड़ी कहानी' है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि पूर्व उपराष्ट्रपति पूरी तरह से चुप क्यों हो गए हैं?

राहुल गांधी ने कहा, "जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उस दिन वेणुगोपाल जी ने मुझे फोन किया और कहा कि उपराष्ट्रपति जी चले गए हैं. उनके इस्तीफे को लेकर एक बड़ी कहानी है. आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे कहानियों की पर्त है. भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं कि वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते? अचानक, वो व्यक्ति जो राज्यसभा में खुलकर बोलता था, चुप हो गया है, पूरी तरह से चुप."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News Today, Bihar Voter Adhikar Yatra, Rahul Gandhi News In Hindi, Modi Vs Rahul
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com