नई नवेली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की क्या हालत कर दी... VIDEO देख माथा पकड़ लेंगे- कहां से आते हैं ऐसे यात्री

देश की पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन में वर्ल्‍ड क्‍लास की सुविधाएं मिल रही हैं. लेकिन इसमें सफर करने वालों की मानसिकता नहीं बदली है.

नई नवेली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की क्या हालत कर दी... VIDEO देख माथा पकड़ लेंगे- कहां से आते हैं ऐसे यात्री
  • देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरामदायक सीटें, साफ-सुथरे कंबल और बेहतर लाइटिंग जैसी सुविधाएं हैं
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्रियों द्वारा सफर के बाद ट्रेन में गंदगी छोड़ने की आलोचना की गई है
  • यात्रियों ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सफाई, सुविधाओं और किफायती किराए को लेकर सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं
नई दिल्‍ली:

नई नवेली स्लीपर वंदेभारत ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी  के बीच पटरी पर दौड़ रही है. नए सस्पेंशन सिस्टम और ऑटोमैटिक दरवाजों के साथ इस ट्रेन की कई खूबियों पर यात्री फिदा हैं. खासकर सेकेंड AC के लुभावने प्रिंट वाले कंबल के कवर और पर्दों के वीडियो वायरल हैं. यात्रियों के लिए यह नया अनुभव है और वे ट्रेन के इंटीरियर की रील्स शेयर कर रहे हैं.  इन सबके बीच वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में ट्रेन की खूबसूरती और मिलने वाली सुविधाओं की जिक्र है, वहीं, दूसरा वीडियो आपको दुखी करेगा. चमचमाती ट्रेन में कुछ ऐसे यात्री भी सफर कर रहे हैं, जो टिश्‍यू पेपर, खाली बोतल और आइसक्रीम के पैक ट्रेन में ही छोड़कर चले जा रहे हैं.  

VIDEO-1: कवर के साथ कंबल, आरामदायक सीटें और बेहतरीन लाइट

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सीटें काफी आरामदायक हैं. लाइट्स भी काफी आकर्षित करती हैं. भारत की पुरानी ट्रेनों और वंदे भारत स्‍लीपर में जमीन आसमान का अंतर है. एक यूट्यूबर ने वीडियो में बताया, 'ये ट्रेन इंटरनेशनल लेवल की है. ऐसी सुविधाएं साधारण ट्रेनों में कहां देखने को मिलती थीं. सबसे अच्‍छी बात मुझे यह लगी कि इनमें जो साफ-सुधरे कंबल दिये जा रहे हैं, उनके साथ इनके कवर भी दिये गए हैं. इन कवर का प्रिंट काफी अच्‍छा है. ये ट्रेन में मिलने वाले पुराने कंबलों की तरह नहीं हैं, जिन्‍हें ओढ़ने का मन ही नहीं करता था. ट्रेन की सेकंड क्‍लास में इस्‍तेमाल किये गए पर्दे भी काफी अच्‍छे हैं.'

VIDEO-2: ये कैसा सिविक सेंस है, इस गंदगी के लिए कौन जिम्‍मेदार?

एक यूट्यूबर ने वंदे भारत स्‍लीपर का ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोगों की वही पुरानी हरकतें देखने को मिल रही हैं. ट्रेनों में मूंगफली खाकर छिलके वहीं फेंक देना काफी आम है. लेकिन कुछ यही सोच वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन में सफर करने वालों में भी देखने को मिल रही है. ये वीडियो ट्रेन की यात्रा खत्‍म होने के बाद का है. ट्रेन में सफर के बाद कुछ लोग टिश्‍यू पेपर, खाली बोतल और आइसक्रीम के पैक ट्रेन में छोड़कर चले गए हैं. इतनी सुंदर ट्रेन का ऐसा हाल देखकर किसी को भी गुस्‍सा आ जाए. यूट्यूबर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा- 'ये कैसा सिविक सेंस है. ये रेलवे की गलती है, सरकार की गलती है या खुद की गलती है? '   

वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का यात्रियों ने ये क्‍या किया हाल! वीडियो देख लोग बोले- ये कैसा सिविक सेंस?

ये भी पढ़ें :- वॉटर कूलर, हॉट केस, अंदर से एकदम चकमक दिखती है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन 

वंदे भारत स्‍लीपर में यात्रियों के अनुभव

  1. ट्रेन में सफर कर रहे यात्री सौरभ ने बताया, 'इस ट्रेन का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और खासकर गरीबों के लिए इसे तैयार किया गया है. कम पैसों में इतनी सुविधा मिलना मुश्किल है. ट्रेन में अच्छी सीट, चार्जिंग पोर्ट, अच्छा बाथरूम और साफ-सफाई की सुविधा भी है. सब कुछ इतना आरामदायक और सुविधाजनक है कि हर किसी को एक बार जरूर इसका अनुभव लेना चाहिए.'
  2. एक अन्य महिला यात्री ने बताया, 'मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और ट्रेन बहुत सारी सुविधाओं के साथ आई है. हमें लगता है कि आगे ट्रेन की साफ-सफाई की जिम्मेदारी हम नागरिकों को भी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के योगदान के साथ यात्रियों का भी जागरुक होना जरूरी है. हम उम्मीद करते हैं कि इस रूट पर और ऐसी ही ट्रेन चलाई जाए.'
  3. एक वरिष्ठ यात्री ने कहा, 'सरकार ने ट्रेन चलाकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे हम जैसी आम जनता को सुविधा मिलती है. अभी तक मैंने यहां इतना विकास नहीं देखा है, जितना अब देखने को मिल रहा है. हम जैसे वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी ट्रेनों से बहुत अधिक सुविधा मिलती है.' उन्होंने यात्रा का अनुभव शेयर करते हुए कहा कि ट्रेन के अंदर की सुविधा भी बहुत अच्छी है. सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. बड़ी-बड़ी सीटें हैं और बहुत साफ-सफाई है. सफर में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

ये भी पढ़ें :- पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, इस रूट पर चलेगी, 3 घंटे बचेंगे, किराया सर्फ इत्तू सा; देखें अंदर की लग्जरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है. उन्‍होंने बीते शनिवार को हावड़ा से गुवाहाटी तक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ट्रेन के आसनसोल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. इसके अलगे दिन ट्रेन को आमलोगों के लिए खोल दिया गया. 

