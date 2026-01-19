विज्ञापन
वंदे भारत स्लीपर के नियम के अनुसार अगर ट्रेन अपने समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो बिना किसी चार्ज के पूरा रिफंड आपको दे दिया जाएगा.

वंदे भारत स्लीपर में सफर का है प्लान? टिकट कैंसिल करने से पहले जान लें ये नए नियम, वरना कट जाएगी जेब

Vande Bharat Sleeper Ticket Cancelation Charges: भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर का शानदार तोहफा दिया है. यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलेगी. यानी जल्द ही यह ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी. लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए तैयार इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है. लेकिन अगर मान लीजिए आपको टिकट कैंसिल करना पड़ा, तो इसमें रिफंड कितना मिलेगा?

रेलवे की तरफ से बता दिया गया है कि वंदे भारत स्लीपर के लिए रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी को लेकर स्थिति दूसरी ट्रेनों के मुकाबले अलग है. आइए जानते हैं वो बातें जो आपको इस शानदार गाड़ी में ट्रेवल करने से पहले जाननी चाहिए.

पहले जानिए, कितना है किराया

किराए को लेकर भी सरकार ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हावड़ा-गुवाहाटी के बीच हवाई यात्रा का किराया जहां लगभग 6 से 8 हजार रुपए तक होता है, वहीं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपए, सेकंड एसी का लगभग 3,000 रुपए और फर्स्ट एसी का करीब 3,600 रुपए तय किया गया है.

कितना लगेगा कैंसिलेशन चार्ज?

अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप उसे ट्रेन छूटने के समय से 48 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा. जो कुछ इस तरह रहेगा-

  • AC फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹240 + GST
  • AC 2-टायर/फर्स्ट क्लास: ₹200 + GST
  • AC 3-टायर/इकोनॉमी/चेयर कार: ₹180 + GST

आखिरी समय में कैंसिलेशन से बचें

  • 12 से 48 घंटे के बीच

अगर आप ट्रेन रवाना होने से 12 से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो कुल किराए का 25% काट लिया जाएगा.

  • 4 से 12 घंटे के बीच

अगर समय 4 घंटे से 12 घंटे के बीच है, तो सीधे 50% किराए की चपत आपको लग जाएगी.

चार्ट बनने के बाद क्या होगा?

अगर ट्रेन का चार्ट तैयार हो गया और आपके पास कन्फर्म टिकट है, तो कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. इसलिए जो भी फैसला लेना है, चार्ट बनने से पहले लें.

वेटिंग और RAC टिकट वालों के लिए राहत

अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्टया RAC में है और आप इसे ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक कैंसिल करते हैं, तो क्लर्केज चार्ज काटकर बाकी पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.

ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड

वंदे भारत स्लीपर के नियम के अनुसार अगर ट्रेन अपने समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो बिना किसी चार्ज के पूरा रिफंड आपको दे दिया जाएगा. वंदे भारत स्लीपर में रिफंड के नियम बहुत हद तक प्रीमियम ट्रेनों जैसे ही हैं. डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए बुक किए गए टिकटों का रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में आएगा.

