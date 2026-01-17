विज्ञापन
वॉटर कूलर, हॉट केस, अंदर से एकदम चकमक दिखती है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन 

इस वंदे भारत ट्रेन में आपको गरम खाना मिलेगा. खास बात ये है कि जिस रूट पर ट्रेन चलेगी खाना भी उसी इलाके का परोसा जाएगा. दरवाजे बटन से खुलेंगे. शौचालय को भी बेहतर बनाया गया.

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात
  • देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में ठंडे पानी, वॉटर कूलर और मिनी पैन्ट्री जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं
  • इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हरी झंडी दिखाकर 17 जनवरी को रवाना किया था
  • यह सेवा कोलकाता के पास हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन को रातभर में जोड़ने वाली हाई-स्पीड रेल लिंक है
नई दिल्ली:

इस ट्रेन में पानी से भरा ग्लास रखेंगे तो गिरेगा नहीं. ठंडे पानी का इंतजाम है. वॉटर कूलर लगे हुए हैं.  हॉट केस. हर कोच के साथ मिनी पैन्ट्री है. आपको इस ट्रेन में प्लेन जैसा अहसास होगा. जी हां ये हैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन. इस ट्रेन की क्या खासियत है, क्या अलग सुविधाएं हैं ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रत्नादीप ट्रेन के अंदर गए. इस ट्रेन को 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम ने बंगाल के मालदा से हरी झंडी दिखाई. 

आपको बता दें कि वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच करीब 958 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. ये दूरी ट्रेन महज 14 घंटे में तय करेगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 यात्री सफर कर सकते हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं. इनमें 11 थर्ड एसी कोच हैं. सेकेंड एसी के 4 कोच हैं, जबकि फर्स्ट एसी का 1 कोच है. इस ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन IRCTC या अन्‍य ऐप पर या फिर ऑफलाइन यानी रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर आसानी से करा सकते हैं. 

इस ट्रेन में आपको गरम खाना मिलेगा. खास बात ये है कि जिस रूट पर ट्रेन चलेगी खाना भी उसी इलाके का परोसा जाएगा. दरवाजे बटन से खुलेंगे. शौचालय को भी बेहतर बनाया गया. नीचे से ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बेहतर कर दी गई हैं. ऐसे में बुजुर्गों के लिए भी अपर बर्थ पर जाना आसान हो गया है. कुल मिलाकर पूरी ट्रेन के अंदर लुक एंड फील को बेहतर किया गया है. इस ट्रेन की सवारी में वाकई लग्जरी यात्रा का अहसास होगा.

India's First Sleeper Vande Bharat Train, Kolkata To Guwahati Vande Bharat Train
