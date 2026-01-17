विज्ञापन
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, इस रूट पर चलेगी, 3 घंटे बचेंगे, किराया सर्फ इत्तू सा; देखें अंदर की लग्जरी

Vande Bharat Sleeper Train: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम, ऑटोमैटिक दरवाजे और बेहतर बर्थ की व्यवस्था की गई है. खास बात यह भी है कि सफर के दौरान यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा, जिसमें बंगाली और असमिया खान-पान शामिल होगा, यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी.

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, इस रूट पर चलेगी, 3 घंटे बचेंगे, किराया सर्फ इत्तू सा; देखें अंदर की लग्जरी
इस रूट पर शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हावड़ा और गुवाहाटी के बीच रवाना किया.
  • यह पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन 958 से 968 किलोमीटर की दूरी मात्र चौदह घंटे में तय करेगी.
  • ट्रेन में कुल सोलह कोच हैं, जो 823 यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा प्रदान करते हैं.
कोलकाता:

देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई है. पीएम मोदी ने शनिवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलेगी और पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी.  यह ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी को जोड़ेगी. इन दोनों ही शहरों के बीच बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग होती है. ऐसे लोगों को अब बड़ी राहत मिलेगी. 

ये भी पढ़ें-  यात्रीगण ध्यान दें! आज 177 ट्रेनें लेट हैं, घने कोहरे ने दिल्ली NCR से पंजाब तक रोकी ट्रेनों की रफ्तार


यह ट्रेन ट्रेवल टाइम भी कम करेगी. यात्रियों को कई घंटों की बचत होगी. जल्दी पहुंचने के लिए अब लोगों को फ्लाइट पर निर्भर नहीं रहना होगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्पीडी सफर का अनुभव देगी. सिर्फ रात भर सफर करके कामाख्या, गुवाहाटी से हावड़ा  पहुंचा जा सकेगा. वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रा का सुखद अनुभव देगी.

यह ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशन्ड है और लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बनाएगी. इस सेवा से न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. इससे हावड़ा–गुवाहाटी रूट पर लगभग 2.5 घंटे का समय बचेगा और धार्मिक पर्यटन और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. 

पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 823 यात्रियों के एक साथ यात्रा करने की क्षमता है. ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह लगभग 958 से 968 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी, जो मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले करीब 2.5 से 3 घंटे कम समय है. इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जिससे भविष्य में इसे और तेज बनाया जा सकेगा.

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम, ऑटोमैटिक दरवाजे और बेहतर बर्थ की व्यवस्था की गई है. खास बात यह भी है कि सफर के दौरान यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा, जिसमें बंगाली और असमिया खान-पान शामिल होगा, यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी.

कोचों की बात करें तो इस स्लीपर वंदे भारत में 11 एसी थ्री टियर, 4 एसी टू टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल है. रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस ट्रेन में आरएसी यानी वेटिंग सीट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, ताकि यात्रियों को पूरी तरह आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके.

किराए को लेकर भी सरकार ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हावड़ा-गुवाहाटी के बीच हवाई यात्रा का किराया जहां लगभग 6 से 8 हजार रुपए तक होता है, वहीं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपए, सेकंड एसी का लगभग 3,000 रुपए और फर्स्ट एसी का करीब 3,600 रुपए तय किया गया है.


 

