ओए चौका, ओए छक्का...IPL में वैभव के धूम-धड़ाके पर समस्तीपुर में इस तरह मना जोरदार जश्न

महज 14 साल उम्र ही क्या होती है, कोई छोटू तो कोई बच्चा कहकर बुलाता. मगर इन दिनों 14 साल का बच्चा क्रिकेट की दुनिया में रातोंरात स्टार बन गया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने आईपीएल के रोमांच में ऐसा तड़का लगाया कि हर फैन खुशी से झूम उठा. बीती रात वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 बॉल में शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. कोई क्रिकेट खिलाड़ी सिर्फ 14 साल की उम्र में ऐसे चौके-छक्के लगा रहा था, जैसे उसके लिए ये बड़ा आसान काम हो. वैभव के शतक लगाने पर उनके शहर समस्तीपुर में भी जोरदार जश्न मना. जहां जमकर पटाखे फोड़े गए और केक काटा गया.

बैटिंग के दौरान शॉट्स लगाते वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज और समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने तब क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया. जब उन्होंने महज 14 साल की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शानदार शतक जड़कर IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक अपने नाम कर लिया. वैभव सूर्यवंशी के शतक लगाने पर समस्तीपुर में जश्न का माहौल है. पटेल मैदान में लोगों ने पटाखे फोड़ जश्न मनाया. इसी पटेल मैदान से वैभव ने क्रिकेट का ककहरा सीखना शुरू किया था. वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत मोहम्मद सिराज की गेंद पर छक्का मारकर की थी.

वैभव के शतक पर समस्तीपुर में लोगों ने केक काट मनाया जश्न

इसके बाद उन्होंने ईशांत शर्मा के एक ओवर में 3 छक्के और करीम जनत के एक ओवर में 3 छक्के और 3 चौके ठोकते हुए मैदान में तूफान मचा दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने 11वें ओवर में राशिद खान की गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन में 7 चौके और 11 छक्के शामिल रहे. वैभव ने 17 गेंदों पर अर्धशतक पूरी की और फिर अगले कुछ ओवरों में रफ्तार और बढ़ाते हुए इतिहास रच दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा और सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव से तेज शतक सिर्फ क्रिस गेल ने लगाया है, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ महज 30 गेंदों में शतक ठोका था. क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड आज भी IPL इतिहास में सबसे तेज शतक के रूप में कायम है.

