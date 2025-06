चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ पर विवेक ओबरॉय ने जताया दुख, लिखा- प्रियजनों को खोना...

18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी के आईपीएल ट्रॉफी की जीत का जश्न मातम में बदल गया. दरअसल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए. इस हादसे सभी हैरान हैं और दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्टर विवेक ओबरॉय ने भी एक्स पर दुख जताते हुए हुए एक पोस्ट शेयर किया.

उन्होंने लिखा, बेंगलुरू भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं. प्रियजनों को खोना वाकई दुखद है, खासकर उस समय जब क्रिकेट में सामूहिक खुशी का पल होना चाहिए था. इस अकल्पनीय शून्य का सामना कर रहे परिवारों और दोस्तों के लिए, हमारा दिल आपके साथ दुखी है. हम अपनी गहरी संवेदनाएं और हार्दिक समर्थन भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस गहरे दुख के बीच आपको कुछ सांत्वना मिलेगी. शक्ति और शांति आपके साथ रहे.

Deepest sorrow fills us as we mourn the lives tragically lost in the Bengaluru stampede. It's truly saddening to lose loved ones, especially during what should have been a moment of collective joy in cricket.



To the families and friends now facing this unimaginable void, our…