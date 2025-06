बिखरे जूते-चप्पल, लोगों को रौंदती भीड़... बेंगलुरु में मची भगदड़ का खौफनाक वीडियो देख सिहर जाएंगे

भीड़ इतनी बेकाबू थी कि लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं. कुछ लोग गिरकर दब गए, जबकि कुछ युवा उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार जा रही थीं. भगदड़ का मंजर बेहद दर्दनाक था, जिसमें लोग चीखते और चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे.

भगदड़ तब मची जब हजारों प्रशंसक विभिन्न द्वारों से जल्दबाजी में स्टेडियम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. मौके पर मौजूद पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस में पहुंचाया और उन्हें पास के कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि सड़कों पर भीड़भाड़ के कारण शुरू में एंबुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पाई.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक छोटा सा द्वार था, बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे. भीड़ ने इसे तोड़ दिया, जिससे भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. भगदड़ मचने के बाद भीड़ में अफरा तफरी मची. कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े. इस दौरान गर्मी ज्यादा थी. कई लोगों को सांस नहीं आ रही थी. लोग एक-दूसरे को कुचलकर भागे, जिसके चलते 11 लोगों की जान चली गई.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में चश्मदीदों ने क्या देखा?



चश्मदीदों ने बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है ? हमारे पास टिकट थी. टीम की जीत का जश्न को देखने आया था, लेकिन भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद का मातम देखकर स्तब्ध हूं. महिलाओं को बेहोश होकर गिरते देखना और प्रशंसकों को एकदूसरे को कुचलकर भागते देखना दुखद था. ट्रैफिक जाम हो गया और अफरातफरी फैलती रही.

