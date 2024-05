...जब SC में हिट सॉन्ग का जिक्र कर वकील ने सरकार पर कसा तंज, जज ने भी गाने के जरिए उठाए सवाल

उत्तराखंड की जंगलों (Uttarakhand Forest fire) में लगी आग के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बहस हुई. इस मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ एडवोकेट राजीव दत्ता ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा. अदालत ने भी उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाया. इस बीच राजीव दत्ता ने उत्तराखंड सरकार पर तंज करते हुए एक गाने का जिक्र किया उन्होंने कहा, "एक लोकप्रिय गाना है, 'हमने आग शुरू नहीं की' (we didn't start the fire)." दरअसल राजीव दत्ता अमेरिकी गायक बिली जोएल के एक एल्बम के गाने का जिक्र कर रहे थे यह एल्बम 1989 में सामने आया था. राजीव दत्ता के कमेंट के जवाब में जस्टिस मेहता ने भी एक दूसरे गाने का जिक्र कर उत्तराखंड सरकार पर तंज कर दिया. उन्होंने कहा कि "जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा" (what goes around comes around).