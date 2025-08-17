रिपोर्टर की डायरी: बलविंदर के आंसू, नेपाली युवक की बेबसी... धराली और दर्द का वो सैलाब
धराली धीरे धीरे सदमे से उबर रहा है, लेकिन जिंदगी अभी भी थमी हुई है. 40 से 50 फीट तक का मलबा धराली के जिस्म को जकड़े हुए है. इससे वह कब आजाद होगा किसी को नहीं पता. NDTV रिपोर्टर किशोर रावत ने धराली के दर्द को करीब से देखा. बढ़िए एक रिपोर्टर की आंखोंदेखी...
जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
All About Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
2013 में केदारनाथ... 2025 में धराली, सैलाब में तबाह दो जगहों की रूह कंपाने वाली कहानी
उत्तरकाशी का धराली गांव पर्यटकों में खासा लोकप्रिय है, लेकिन अब यहां रूह कंपाने वाली त्रासदी की दर्दनाक चीखें गूंज रही हैं. सैलाब ने जिस तरह धराली में तबाही मचाई, वैसा ही सैलाब 2013 में केदारनाथ के ऊपर से भी आया था. धराली और केदारनाथ में आपदा से पहले और बाद के हालात पर एक नजर-
ओ डाकिया बाबू, रजिस्ट्री आई क्या? 148 साल के किस्सों-यादों के साथ हो रही इस डाक सेवा की विदाई
Registered Post Nostalgia Story: हर छोटी बड़ी खुशखबरी अक्सर डाकिये की थैली में रजिस्ट्री की शक्ल में आती थी. खासकर सेना में बहाली की पहचान ही इसी रजिस्ट्री से जुड़ी थी. युवाओं को महीनों तक अपने पते पर इसी एक 'रजिस्ट्री' का बेसब्री से इंतजार रहता था.
"हम चारा, रेत पीसकर खिलाने को मजबूर": गाजा में जिंदगी की जंग लड़ते 2 भूखे नवजात बच्चों का दर्द
Gaza Ground Reality: गाजा उजड़ रहा है, मौत की पहली कतार में ये दुधमुंहे बच्चे हैं जिनकी जुबान को दूध लगे हफ्ते गुजरते चले जा रहे हैं. मौत हर घर पर दस्तक दे रही है, हर दूसरा घर अपने बच्चों को अपने हाथ से दफना रहा है.
ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने की इनसाइड स्टोरी...रुपये, शेयर बाजार, उद्योगों पर कैसा असर, जानिए हर एक बात
US Tariff on India Impact: अमेरिका के इस टैरिफ से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियां और भारत पर 'उच्च टैरिफ' लगाने का आरोप व्यापारिक रिश्तों को जटिल बना रहा है.
ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
World Emoji day: क्या एक दिन शब्दों को बेदखल कर देंगे इमोजी?
क्या धीरे-धीरे इमोज़ी ही हमारी भाषा बनती चली जाएगी? उसका अपना व्याकरण स्थिर हो जाएगा? क्या हम अक्षरों और शब्दों की दुनिया को पीछे छोड़ मुद्राओं और तस्वीरों से अपनी नई भाषा बनाएंगे?अभी यह बहुत दूर का सवाल है, लेकिन ताज़ा सच्चाई यह है कि अपने डिजिटल संवाद में हम लगातार इमोजी-निर्भर होते जा रहे हैं.
तमिल से लेकर मराठी पर राजनीति, अंग्रेजों की भड़काई आग आज भी सुलग रही
1953 में आंध्र प्रदेश के गठन से लेकर अब तक भाषा विवाद ने देश की राजनीति बदल दी है. भाषा विवाद से डीएमके(DMK) और शिवसेना से लेकर टीएमसी(TMC) तक ने ताकत पाई है. भारतीय भाषाओं की इस लड़ाई का फायदा विदेश से आई अंग्रेज़ी को हो गया और वो मजबूत हो गई.
वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
Explainer: तकनीक से ताकत तक रेयर अर्थ मिनरल्स की लड़ाई, चीन के आगे भारत कहां खड़ा है? पढ़ें 360 डिग्री विश्लेषण
All About Rare Earth Metals: भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उत्पादन में बहुत पीछे हैं. 2024 में भारत में सिर्फ 2900 टन ही उत्पादन हुआ जबकि चीन ने 2.7 लाख टन. इसे देखते हुए भारत सरकार ने 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' शुरू किया है.
