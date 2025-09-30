विज्ञापन
एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ED ऑफिस पहुंची, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में हो रही पूछताछ

ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet पर 22 करोड़ भारतीय यूजर्स मौजूद हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाया है. उर्वशी रौतेला इस ऑनलाइन बेटिंग प्‍लेटफॉर्म की ब्रांड एंबेसडर हैं.

नई दिल्‍ली:

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस उर्वशी रौतेला से ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पूछताछ कर रही है. ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet पर 22 करोड़ भारतीय यूजर्स मौजूद हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाया है. उर्वशी रौतेला इस ऑनलाइन बेटिंग प्‍लेटफॉर्म की ब्रांड एंबेसडर हैं. 

उर्वशी रौतेला ने ‘वनएक्सबेट' सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है. उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं. इन्हीं में से एक है ‘वनएक्सबेट, जिसके विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार में कई सेलेब्रिटी जुड़े पाए गए हैं. जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है.

ईडी जल्द ही ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकता है. आधिकारिक सूत्रों ने को बताया कि ‘वनXबेट' पोर्टल से जुड़े मामले की जांच में पाया गया है कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल कई तरह की संपत्तियां हासिल करने में किया और ये पीएमएलए के तहत 'अपराध से अर्जित आय' मानी जाती हैं.

