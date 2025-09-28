विज्ञापन
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.

ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी

ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई चर्चित खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों पर गाज गिरने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही इनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर सकता है. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत की जाएगी. 

अपराध से कमाई कई संपत्तियां विदेशों में 

सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान पता चला है कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें मिली विज्ञापन फीस से कई तरह की संपत्तियां खरीदीं. ये PMLA कानून के तहत अपराध से अर्जित आय की कैटिगरी में आती हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में हैं. फिलहाल इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है.

मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कुर्की आदेश

पता चला है कि संघीय जांच एजेंसी जल्द ही इन हस्तियों की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए PMLA के तहत कुर्की आदेश जारी करेगी. कुर्की आदेश के बाद इसे पीएमएलए के तहत संबंधित प्राधिकरण को कन्फर्मेशन के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने पर इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए अदालत में चार्जशीट दायर की जाएगी. बता दें कि केंद्र ने हाल ही में एक कानून लाकर देश में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया है.

युवराज, रैना, सोनू सूद जैसे सितारों से पूछताछ

ईडी ने अपनी जांच के तहत पिछले कुछ हफ्तों में युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों और अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व तृणमूल सांसद) और अंकुश हाजरा (बांग्ला सिनेमा) से भी पूछताछ की है. कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी पूछताछ की गई. ईडी ने इनके बयान भी दर्ज किए हैं.

कई और हस्तियों से पूछताछ की तैयारी

सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई लोगों ने जांच अधिकारी को अपने बैंक खातों और लेन-देन की डिटेल्स दी हैं और बताया है कि किस तरह उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी एंडोर्समेंट फीस प्राप्त की. बताया जा रहा है कि इस मामले में एजेंसी कुछ और खिलाड़ियों और अभिनेताओं के बयान दर्ज करने वाली है. ईडी ने 1xBet की इंडिया एंबेसडर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी तलब किया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार विदेश में होने के कारण उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराया. 1xBet पर 22 करोड़ भारतीय यूजर्स थे. 

