कैसे रातोंरात अमीर बना यूपी का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? 10 करोड़ की कारें, दुबई के क्रूज पर शाही शादी, यूपी से गए थे रिश्तेदार

अब ED की बड़ी कार्रवाई

उसकी लाइफस्टाइल पर सवाल पहले भी उठते रहे. हालांकि पिछले साल लॉरेंस गैंग ने उससे 1 करोड़ रुपये की फिरौती भी मांगी थी. लेकिन अब मामला और गंभीर है क्योंकि उसके खिलाफ सिलीगुड़ी में दर्ज शिकायत के बाद बड़ी जांच शुरू हुई.

लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी

सिलीगुड़ी में एक केस दर्ज होने के बाद ED ने देशभर में अनुराग से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है. इनमें लखनऊ, दिल्ली और उन्नाव के पते शामिल हैं.

ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुए का अवैध नेटवर्क

जांच में मामला सामने आया कि एक बड़ा ऑनलाइन बेटिंग और जुए का नेटवर्क चल रहा था. भारी रकम इकट्ठा कर उसे हवाला के जरिये बाहर भेजा जा रहा था. इस नेटवर्क में अनुराग की भूमिका प्रमोशन और लोगों को जोड़ने की बताई गई. वह इन अवैध बेटिंग ऐप्स के लिए वीडियो बनाता था, लिंक और प्रमोशनल कोड देता था, जिससे लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसा लगाएं.

ED को आलीशान लाइफस्टाइल के सबूत

छापेमारी में ED ने कुल चार महंगी गाड़ियां जब्त कीं:

6.5 करोड़ की लैंबॉर्गिनी Urus

90 लाख की मर्सिडीज

Ford Endeavour

Mahindra Thar

इससे पहले उसके पास 1.7 करोड़ की BMW, Ferrari और Defender जैसी गाड़ियों का भी जिक्र सामने आ चुका है. साथ ही लगभग 20 लाख रुपये नकद, डिजिटल डिवाइस और कई दस्तावेज बरामद हुए.

दुबई में हवाला के जरिए निवेश

छापेमारी में मिले दस्तावेज बताते हैं कि अनुराग ने दुबई की रियल एस्टेट में हवाला चैनलों के जरिए निवेश किया. माना जा रहा है कि यह पैसा अवैध सट्टेबाजी से कमाया गया था.

3 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज़

अनुराग और उसके करीबियों के बैंक खाते, FD और बीमा पॉलिसियों की जांच में अब तक करीब 3 करोड़ रुपये की मूवेबल एसेट्स को फ्रीज़ किया जा चुका है.

कैसे शुरू हुई अवैध कमाई?

अनुराग 7 साल पहले उन्नाव से दिल्ली आया. यूट्यूबर बनने के बाद वह Dream‑11 और अन्य फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स का प्रमोशन करने लगा. रेफरल लिंक और कोड से उसे कमीशन मिलता था. बाद में वह ग्रोजन नाम की ऑनलाइन बेटिंग ऐप भी चलाता था. यहीं से उसकी कमाई तेजी से बढ़ी और वह क्रिकेट सट्टेबाजों के संपर्क में भी आया.

ED के समन से बचता रहा अनुराग

ED ने कई बार उसे समन भेजे, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ. जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध कमाई के बाद वह भारत छोड़कर दुबई में रहने लगा.