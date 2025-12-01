यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे? SIR के बाद चुनाव आयोग ने कसी कमर, प्रधान, BDC और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. यूपी पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल से जुलाई के बीच कराए जा सकते हैं. वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट, मृत या दूसरी जगह पलायन कर बस गए लोगों के नामों को हटाने का काम अभी चल रही है. यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समयावधि के हिसाब से 25 मई 2026 के पहले पूरी की जानी है. इसके लिए फरवरी या मार्च के अंत में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले पंचायत चुनाव सरकार के लिए बड़ी अग्निपरीक्षा होगी.

चुनाव प्रचार खर्च सीमा

ग्राम प्रधान के चुनाव खर्च की सीमा अभी 1.25 लाख रुपये है.जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 7 लाख तक है. जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपये है.

SC-ST और OBC आरक्षण

पंचायत चुनाव के पहले राज्य निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सीटें भी निर्धारित करेगा. महिला आरक्षण भी लागू कराया जाएगा.फिर बैलेट पेपर का प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया जाएगा. चुनाव नामांकन पत्र और जमानत राशि शुल्क भी बढ़ा दिया गया है. वोटर लिस्ट में दोहराव खत्म करने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है.

ग्राम प्रधान का चुनाव कब होगा

यूपी पंचायत चुनाव के तहत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होंगे. इसमें ग्राम पंचायत (प्रधान और सदस्य), क्षेत्र पंचायत चुनाव (BDC) और जिला पंचायत चुनाव का चुनाव शामिल है. इसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी.

यूपी की अंतिम मतदाता सूची

उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 तक करेगा. इसी लिस्ट के आधार आधार पर यूपी पंचायत चुनाव 2026 कराया जाएगा.मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया एक हफ्ते तक बढ़ाई है, ताकि बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन कार्य कर सकें. ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से पहले हर पोलिंग बूथ पर बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक होगी.एक बूथ पर 1500 की जगह मतदाताओं की संख्या 1200 कर दी गई है.

वोटर लिस्ट रिवीजन टाइमटेबल

यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या: 162486

11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा होंगे

12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल और लिस्ट तैयार

16 दिसंबर को ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट आएगी

7 फरवरी तक दावे-आपत्ति का निस्तारण

10 फरवरी को अंतिम प्रकाशन की अनुमति

14 फरवरी तक यूपी की अंतिम मतदाता सूची

यूपी में एसआईआर (SIR IN UP)

70% मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा

यूपी में कुल 15.44 करोड़ वोटर

10.75 करोड़ के वोटर फॉर्म जमा

यूपी पंचायत चुनाव 2021 चार चरणों में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल कराए गए थे. इसमें 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए थे. तमाम प्रत्याशियों को बीजेपी, सपा जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला था.

यूपी के 75 जिलों की 3050 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य चुनाव हुआ था

सपा-आरएलडी: 828 सीट

सपा को अकेले: 760 सीटें

बीजेपी : 750 सीट

बीएसपी: 381 सीट

कांग्रेस को 76 सीट

आप : 64 सीट

निर्दलीय: 951 सीट