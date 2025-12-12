गुजरात के वलसाड में निर्माणाधीन पुल ढहा, 4 मजदूर दबे

- गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहे पुल के अस्थायी बांस के स्ट्रक्चर के गिरने से हादसा हुआ.
- सुबह करीब 9 बजे पुल के दो पिलरों के बीच काम कर रहे चार से अधिक मजदूर मलबे में दब गए.
- एक और मजदूर के मलबे में दबे होने का शक है जिसे अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है.
गुजरात के वलसाड शहर में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ. कैलाश रोड पर औरंगा नदी पर बन रहे नए पुल के कंस्ट्रक्शन के दौरान बनाए गए बांस के अस्थायी स्ट्रक्चर (पलान) अचानक गिर गया. हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब मजदूर पुल के दो पिलरों के बीच काम कर रहे थे.
इस हादसे में चार से अधिक मजदूर मलबे में दब गए. जबकि एक और मजदूर के मलबे में दबे होने का शक है. हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है.
गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहा पुल ढह गया, स्लैब और रॉड गिरने से 4 से ज़्यादा मजदूर दब गए#Gujarat pic.twitter.com/TM8tvlW7sO— NDTV India (@ndtvindia) December 12, 2025
इलाके में अचानक मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और नीचे काम कर रहे मजदूरों पर भारी स्लैब और रॉड गिर पड़ीं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.
अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है.
