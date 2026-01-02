जानलेवा कोहरा: इटावा नेशनल हाईवे पर मौत का तांडव! जोरदार टक्कर के बाद जिंदा जला ट्रक ड्राइवर

Etawah Road Accident: देशभर में कोहरे और शीतलहर की दोहरी मार पड़ रही है, घने कोहरे के चलते कई जगहों से दुर्घटनाओं की खबरें भी रोजाना आ रही हैं. अब इटावा नेशनल हाईवे पर इसी के चलते एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक चालक जिंदा जल गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ट्रक पूरी तरह से आग में झुलस चुका है. बताया जा रहा है कि दो ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद एक ट्रक ने तुरंत आग पकड़ ली और ड्राइवर को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला.

रफ्तार और कोहरे की वजह से हुआ एक्सीडेंट

इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बीती रात ये मौत का तांडव देखने को मिला. बताया गया कि तेज रफ्तार और कम विजिबिलिटी के चलते ये सड़क हादसा हुआ. आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक मार दिया और कोहरे के चलते पीछे चल रहे ट्रक को वक्त नहीं मिला, जिसके बाद ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और एक चालक की केबिन के अंदर ही जलकर मौत हो गई. जब तक आग को बुझाया गया, तब तक ट्रक चालक पूरी तरह से झुलस चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी.

बताया गया है कि जिस ट्रक के ड्राइवर की जलकर मौत हुई, वो हरियाणा से बनारस जिप्सम लादकर ले जा रहा था. इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं थीं, जिन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी. हादसे के बाद पुलिसकर्मियों ने रास्ता क्लियर किया और बाकी वाहनों को टॉर्च से इशारा कर वहां से सुरक्षित निकाला.