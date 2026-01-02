9 राज्यों से भी बड़ा है भारत का ये जिला, दुनिया का सबसे अमीर गांव भी बसा है यहां

भारत में एक ऐसा भी जिला है जो 9 राज्यों से भी बड़ा है. यह जानकर हैरानी होगी कि एक जिला 9 राज्य से बड़ा कैसे हो सकता है. आपको बता दें की क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जिला है. जिसके सामने 9 राज्य भी बौने लगते है. इतना ही नहीं यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान और अपनी अनोखी संस्कृति के लिए भी मशहूर है. आइए जानते है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन से राज्य में स्थित है और इसकी खासियत क्या है.

भारत का सबसे बड़ा जिला

गुजरात राज्य में स्थित कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है. यह देशभर के नौ राज्यों से भी बड़ा है . जो 45,674 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. यहां की सबसे अच्छी खासियत यहां का रण उत्सव और सफेद चादरों से ढके नमक का रेगिस्तान है, जो यहां आनेवाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है.

कच्छ जिले के बारे में

1 मई, 1960 को मुंबई राज्य को भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र को विभाजित किया गया था. जिसके बाद से कच्छ गुजरात में आ गया. कच्छ गुजरात के कुल क्षेत्रफल के 23.27% भाग में स्थित है. इसके समुद्र तट की रेखा लगभग 406 किलोमीटर में फैली हुई है. इसका मुख्यालय भुज है. इस जिले का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तान से ढका हुआ है.

कच्छ जिले में 939 गांव, 6 नगर पालिकाएं है और 10 तालुकाएं शामिल है. इस जिले की जनसंख्या लगभग 2,092,371 करोड़ है.



नगरपालिकाएं

1.भुज (Bhuj)

2. मांडवी (Mandvi)

3.मुंद्रा (Mundra)

4.रापर (Rapar)

5.भाचाऊ (Bhachau)

6. अंजार (Anjar)

तालुकाएं (तहसील)

अबड़ासा (Abdasa),अंजार (Anjar),भचाऊ (Bhachau),भूज (Bhuj), गांधीधाम (Gandhidham,) लखपत

(Lakhpat),मांडवी (Mandvi),नखत्राणा (Nakhatrana),रापर (Rapar),मुंद्रा (Mundra)

कौन- कौन 9 राज्यों से बड़ा है ये जिला

कच्छ जिला मुख्य रुप से भारत के 9 राज्यों से बड़ा है. जिनमें से तीन प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है.

राज्य

हरियाणा केरल गोवा

केंद्र शासित राज्य

दिल्ली पुडुचेरी चंडीगढ़ लक्षदीव अंडमान निकोबार

कच्छ जिले की खासियत

इस जिले की खास बात यह है की यहां दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान माना जाता है. यहां प्रतिवर्ष रण उत्सव आयोजित किया जाता है, जो यहां के प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है. यहां का मुख्य भोजन बाजरे से बना रटोला है, जिसको यहां के स्थानिय लोग छाछ मक्खन के साथ खाते है. यहां बाजरे की शुरुआत इस क्षेत्र के राजा लाखो फुलानी के द्वारा की गई थी.

इस जिले में है दुनिया का सबसे अमीर गांव

गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे अमीर गांव है, जिसका नाम माधापार है. इस गांव में 17 बैंक शाखाएं मौजूद हैं. जो इस गांव के आर्थिक ताकत को दर्शाती हैं, इस गांव को ज्यादातर लोग NRI (Non-Resident Indian) हैं जो किसी व्यवसाय और रोजगार के लिए भारत से बाहर दूसरे देशों में रहते है और वहां से पैसा भेजवाते है.