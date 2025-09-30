22 सितंबर, 2025 को GST दर में कटौती लागू होने के बाद से दिल्ली के गोकुलपुर स्थित एक कार शोरूम में छोटी-बड़ी कारों की बिक्री 100 फीसदी तक बढ़ गई है. जीएस रेट घटने के अलावा कार कंपनियों ने आकर्षक इन्सेन्टिव्स की पेशकश की है जिसकी वजह से ग्राहक बड़ी संख्या में कार शोरूम में पहुंच रहे हैं. हालांकि टू-व्‍हीलर की बिक्री थोड़ी सी निराश करने वाली है.

ग्राहक के लिए खरीदना अफॉर्डेबल

टी.आर.साहनी मोटर्स लिमिटेड के एमडी संजीव साहनी ने एनडीटीवी से कहा, 'सितंबर 22, 2025 से सितंबर 29, 2025 के बीच आठ दिनों में हमारी कारों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 100 फीसदी तक बढ़ गई है. छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियों, हर तरह के मॉडल की डिमांड बढ़ गई है. कार कंपनी ने काफी आकर्षित इंसेंटिव्स कस्टमर को ऑफर किए हैं और जीएसटी रेट में कटौती को मिलाकर कार खरीदना काफी अफॉर्डेबल भी हो गया है.'

महिला खरीदारों की संख्‍या भी बढ़ी

ये अहम है कि नवरात्र के इन आठ दिनों के दौरान महिला खरीदारों की संख्या भी बढ़ी है. टी.आर.साहनी मोटर्स लिमिटेड की वाईस प्रेजिडेंट रिया मल्होत्रा ने एनडीटीवी से कहा, 'पिछले एक हफ्ते में महिला प्रोफेशनल्स की तरफ से भी कार खरीदने के ऑर्डर्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. जीएसटी रेट में कटौती और त्योहारों के सीजन में कार कंपनियों के तरफ से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसकी वजह से कार महिला प्रोफेशनल्स के लिए भी अफॉर्डेबल हो गया है. महिला प्रोफेशनल्स के लिए कार ट्रांसपोर्ट का एक सुरक्षित माध्यम है इसलिए उनकी तरफ से भी डिमांड बढ़ रही है.

कार इकोनॉमी बढ़ी

कार की कीमतों में बड़ी छूट से पूरी कार अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बढ़ गई है. कार डीलरों को उम्मीद है कि यह बंपर सेल इस साल दिसंबर तक जारी रहेगी. मारुती कंपनी ने नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले अपने लगभग सभी मॉडल्स की कीमतों को घटाने का ऐलान किया था. मारुति के अलग-अलग मॉडल की कीमत 59,131 से 1,29,000 तक घटा दिया था.

जीएसटी रेट में कटौती और मारुति कंपनी द्वारा कीमत और घटाने के फैसले से अब मारुति कारों की कीमतें कोरोना संकट से पहले 2019 के स्तर पर पहुंच गई है. जीएसटी रेट में कटौती का लॉन्ग टर्म में भी अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक असर पड़ेगा. इस फैसले से अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी और उसकी रफ्तार भी.

अभी तक फ्लैट रही सेल

इसी तरह प्राग बजाज ऑटो शोरूम के जीएम भोपाल सिंह ने बताया कि पिछले साल के पहले हफ्ते के मुकाबले इस साल नवरात्रि के पहले हफ्ते के दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री फ्लैट रही है. 22 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 के बीच इस साल मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री पिछले साल के लगभग बराबर रही है. उन्‍होंने बताया कि जीएसटी दरों में कमी की वजह से 350 cc से कम की मोटरसाइकिल और स्कूटर 7,000 से 12,000 हजार रुपये तक सस्ते हुए हैं.

जबकि अलग-अलग ब्रांड की कारों की कीमतें 1.50 लाख रुपए तक सस्ती हुई है. कारों के मुकाबले स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रेट कट कम है ठीक है. वहीं कंपनी ने आसान फाइनेंसिंग के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं. जीएम भोपाल सिंह को उम्‍मीद है कि धनतेरस के मौके पर मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी होगी.