आज दिनभर की 10 बड़ी खबरें : दिल्ली में GRAP-3, अयोध्या की रोशनी और बंगाल की हैवानियत समेत बड़ी खबरें

दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम की सड़कों पर रेंगती रहीं गाड़ियां, धनतेरस-दीवाली शॉपिंग ने बढ़ाया जाम

धनतेरस और दीवाली की खरीदारी के चलते दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को कई प्रमुख बाजारों और सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला. दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के प्रमुख शॉपिंग हब, बाजारों और कनेक्टिंग रोड्स पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. त्योहार से पहले खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया. प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. त्योहारी सीजन के चलते अगले कुछ दिनों तक बाजारों और प्रमुख मार्गों पर इसी तरह का दबाव बने रहने की संभावना है.

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दिल्ली में GRAP-3 लागू, निर्माण कार्यों और ट्रकों पर रोक

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं. राजधानी का AQI गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया. इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध तथा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की एंट्री पर सख्ती जैसे कदम लागू किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है. वहीं लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

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महंगाई रोकने की तैयारी ! 50 लाख टन चावल बाजार में उतारेगी सरकार, हर शुक्रवार बताना होगा स्टॉक

केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS-D) के तहत चावल बिक्री का लक्ष्य 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है. 31 अक्टूबर तक 25 लाख टन चावल ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जा चुका है. देशभर में चावल और धान का स्टॉक रखने वाली सभी संस्थाओं के लिए स्टॉक का खुलासा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हर शुक्रवार अपडेट करनी होगी. सरकार ने NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त भारत राइस आवंटित करने का फैसला लिया है, ताकि खासकर दक्षिणी राज्यों में उपलब्धता बढ़ाई जा सके.

अयोध्या में 30 लाख दीयों से जगमगाएगा दीपोत्सव, आसमान में दिखेगा ड्रोन शो का भव्य नजारा

अयोध्या में दीपोत्सव 2026 को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस बार रामनगरी में करीब 30 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिससे पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठेगा. आयोजन में अत्याधुनिक ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसके जरिए भगवान राम की कथा और सांस्कृतिक झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी. कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. प्रशासन का दावा है कि दीपोत्सव को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सुरक्षा, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था की गई है. अयोध्या एक बार फिर देश-दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है.

सिर्फ POK नहीं, चटगांव, सिलहट और नोआखाली भी वापस ले भारत, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की मांग

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के साथ-साथ चटगांव, नोआखाली और सिलहट जैसे उन क्षेत्रों पर भी दावा करना चाहिए, जिन्हें उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा बताया. दुबे का तर्क है कि विभाजन और बाद की राजनीतिक परिस्थितियों में ये इलाके भारत से अलग हो गए थे. उनके इस बयान ने एक नई राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस को जन्म दे दिया है. हालांकि यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक बयान है और भारत सरकार की आधिकारिक नीति के रूप में ऐसा कोई रुख सामने नहीं आया है. बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है.

डॉ. कलाम ने छिपाए थे परमाणु परीक्षण, अब पराली जलाने वाले किसान दे रहे सैटेलाइट को चकमा !

1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के दौरान डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की नजर से तैयारियों को छिपाकर दुनिया को चौंका दिया था. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं. आरोप है कि किसान उन समयों में पराली जला रहे हैं जब निगरानी करने वाले सैटेलाइट उनके क्षेत्र के ऊपर नहीं होते, जिससे कई घटनाएं रिकॉर्ड नहीं हो पातीं. इसी चुनौती से निपटने के लिए iFOREST ने 'फायर वॉच' नामक मल्टी-सैटेलाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. संस्था का कहना है कि मौजूदा निगरानी व्यवस्था सीमित सैटेलाइट डेटा पर निर्भर है और इससे पराली जलाने की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती.

धनतेरस पर तेजस्वी यादव ने खरीदी 80 लाख की लग्जरी EV, बेटी के साथ नई गाड़ी में आए नजर

धनतेरस के मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नई लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV MG M9 EV खरीदी है. शुक्रवार को वह अपनी बेटी के साथ इस नई गाड़ी में घूमते नजर आए, जिसका वीडियो भी चर्चा में है. MG M9 EV की एक्स-शोरूम कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपये के बीच बताई जाती है. कंपनी का दावा है कि यह लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 548 किलोमीटर तक चल सकती है.

कोलकाता में हैवानियत, पेट्रोल छिड़ककर युवक को जिंदा जलाया, वीडियो वायरल

कोलकाता के हॉल्टू इलाके में एक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी अर्घ्य साहा को गिरफ्तार कर लिया. वीडियो में आरोपी कथित तौर पर युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाता दिखाई देता है. गंभीर रूप से घायल पीड़ित का इलाज चल रहा है.

सोना 1.44 लाख और चांदी 1.90 लाख पर, फिर भी धनतेरस में ₹66,000 करोड़ की खरीदारी

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के अनुसार, धनतेरस और दिवाली सीजन में देशभर में सोने-चांदी का कारोबार ₹66,000 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है. अकेले दिल्ली के बुलियन बाजार में ₹10,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार दर्ज किया गया. सोने का भाव करीब ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹1.90 लाख प्रति किलो तक पहुंचने के बावजूद ग्राहकों का उत्साह बरकरार रहा.

सहवाग के बेटे का तूफान, नेपाल 10 विकेट से पस्त; भारत की धमाकेदार जीत

U-19 एशिया कप में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की. भारतीय गेंदबाजों ने पहले नेपाल की बल्लेबाजी को सस्ते में समेट दिया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए ओपनर आर्यवीर सहवाग ने आक्रामक बल्लेबाजी से मैच को एकतरफा बना दिया. वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से तेजतर्रार पारी खेली और अपने साथी बल्लेबाज के साथ बिना कोई विकेट गंवाए टीम को जीत दिला दी. इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी.

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