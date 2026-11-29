परिसीमन बिल को पास कराने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार को बीते तीन दिनों में बड़ी सफलता मिली है. तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके, तेलंगाना की बीआरएस, आंध्र के जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार के बिल के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है.

इसके अलावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी समर्थन के संकेत मिल रही है. महाराष्ट्र की एनसीपी-एसपी ने भी समर्थन का ऐलान किया है. वहीं UPPL भी इस बिल के साथ आने को तैयार है.

इस तरह तीन दिन के अंदर एनडीए सरकार ने बड़ी सफलता पाई है और इस बिल को पास कराने के लिए बहुमत के बेहद करीब है.

इंडिया ब्लॉक को कितना झटका?

कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक को अब तक 6 बड़े झटके लग चुके हैं. 6 पार्टियां उससे अलग जाती दिख रही हैं.

इन 6 पार्टियों के लोकसभा में 38 और राज्यसभा में 21 सांसद हैं. लोकसभा में सबसे ज्यादा 22 सांसद डीएमके के हैं. उसके बाद 8 सांसद एनसीपी-एसपी और 4 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के हैं. झामुमो के 3 और UPPL का एक सांसद है.

वहीं, राज्यसभा में डीएमके के 8, वाईएसआर कांग्रेस के 3, बीआरएस और झामुमो के 3-3, UPPL के 2 और एनसीपी-एसपी का एक सांसद है.

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संसद का गणित कैसे बदला?

चूंकि ये संविधान संशोधन बिल है, इसलिए इसे पास कराने के लिए दो-तिहाई यानी 360 सांसदों का समर्थन जरूरी है. अप्रैल में जब बिल पेश हुआ था, तब सरकार ये आंकड़ा नहीं जुटा पाई थी.

लेकिन अप्रैल और दिसंबर की स्थिति काफी बदल गई है. टीएमसी के 20 और शिवसेना के 6 बागी सांसदों के आने के बाद एनडीए की ताकत लोकसभा में बढ़ गई है. अब एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 320 तक पहुंच गई है.

अगर सभी 6 पार्टियों से समर्थन मिलता है तो सरकार के पास लोकसभा में 358 सांसदों का समर्थन हो जाएगा.

अभी भी दो-तिहाई बहुमत से 2 सीटें कम हैं. लेकिन छोटी पार्टियों से भी साथ मिल गया तो सरकार आसानी से इस बिल को पास करा लेगी.

इसी तरह राज्यसभा में भी सरकार इसे पास करा लेगी. राज्यसभा में अभी 244 सीटें हैं. एनडीए के पास 154 सांसद हैं. 6 पार्टियों के 21 सांसद हैं. इससे 175 सांसदों का समर्थन मिल जाएगा.

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क्या है इस बिल में?

यह बिल पास हो जाता है तो फिर लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा. इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 850 तक पहुंच जाएगी.

प्रस्तावित बिल में सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50-50% तक बढ़ाने का प्रावधान है. यानी, यूपी में अभी 80 सीटें हैं तो परिसीमन के बाद 120 हो जाएंगी.

इसके अलावा, परिसीमन के बाद ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा. 33% आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा की लगभग 283 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी.