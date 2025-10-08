विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली-NCR में क्या आज भी होगी झमाझम बारिश? घर से निकलने से पहले पढ़ लें IMD का लेटेस्ट वेदर अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि ह्यूमिडिटी 98 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत के बीच रहेगी. उस दिन भी मौसम विभाग ने बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई थी.

Read Time: 4 mins
Share
दिल्ली-NCR में क्या आज भी होगी झमाझम बारिश? घर से निकलने से पहले पढ़ लें IMD का लेटेस्ट वेदर अपडेट
  • दिल्ली में हो रही बारिश से उमस और गर्मी में राहत मिली है. बुधवार को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.
  • दिल्ली में तापमान 29 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और ह्यूमिडिटी में कमी आएगी.
  • 9 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहेगा और तापमान 25 से बढ़कर 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बीते दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी है. विभाग के अनुसार, बुधवार को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, हालांकि, अभी किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि ह्यूमिडिटी 98 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत के बीच रहेगी. उस दिन भी मौसम विभाग ने बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई थी. इसके बाद 8 और 9 अक्टूबर को तापमान में मामूली वृद्धि होगी और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा.

दिल्ली-NCR में 9 अक्टूबर से मौसम साफ

दिल्ली में मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़ के साथ हरियाणा में गुरुग्राम, बहादुरगढ़, मानेसर, नरवाना, बरवाला, कैथल और चरखी दादरी में भी भारी बारिश देखी गई. हालांकि खुशखबरी की बात है कि मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने और बारिश न होने की संभावना जताई है. इस कारण तापमान भी 25-26 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

8 अक्टूबर को भी बादल छाये रहेंगे

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में भारी वर्षा का दौर 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था. कुछ स्थानों पर इस बारिश का दौर 8 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है. अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात के शेष भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों और महाराष्ट्र के कुछ भागों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं.

अगले पांच से छह दिनों तक वर्षा की संभावना

प्रायद्वीपीय भारत में अगले पांच से छह दिनों तक वर्षा की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी शामिल है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में आज एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में, ओडिशा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है.

चक्रवात 'शक्ति' जो कल (6 अक्टूबर) गहरे दबाव में कमजोर हो गया था, वह आज और कमज़ोर होकर निम्न दबाव में बदल गया है. अगले 12 घंटों के दौरान यह और क्षीण होकर पश्चिम-मध्य और उससे सटे अरब सागर के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है. वर्तमान में, एक पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी राजस्थान और सटे हरियाणा पर मौजूद है, जो अरब सागर से नमी को पंजाब और राजस्थान जैसे हिमालयी राज्यों तक पहुंचा रहा है. इसके अलावा, दो अन्य चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पूर्व झारखंड और उत्तर-पूर्व असम पर स्थित हैं. मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, और अगले तीन से चार दिनों में गुजरात के शेष हिस्सों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से मानसून की वापसी की संभावना है.

उत्तराखंड में बर्फबारी
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है.मॉनसून की विदाई के बाद भी, राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है. हाल ही में, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. सोमवार को केदारनाथ धाम और इसके ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जबकि मंगलवार को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सीजन का पहला हिमपात दर्ज किया गया. इस बर्फबारी के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे मौसम एकदम ठंडा हो गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rain In Delhi, Today's Weather, Rain Update In Delhi, Weather Update, Delhi Weather
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com