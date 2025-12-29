Weather Update: उत्तर भारत पर 'कोहरे' का कब्जा, दिल्ली-NCR से UP तक जीरो विजिबिलिटी

अगर आप नए साल (New Year 2024) के स्वागत के लिए बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को लेकर 'रेड और ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. अगले 48 घंटे बेहद भारी रहने वाले हैं.

जीरो हुई विजिबिलिटी

29 दिसंबर की रात और 30 दिसंबर की सुबह दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए आफत भरी हो सकती है. आईएमडी के मुताबिक, इन इलाकों में बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक रह सकती है, जिसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ेगा.

नए साल पर विलेन बनेगी बारिश?

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानों में दिखने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से साल के आखिरी दिन और 1 जनवरी को दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. यानी नए साल का जश्न इस बार भीगते हुए मनाना पड़ सकता है.

इन राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में कड़ाके की शीतलहर का सितम जारी रहेगा. उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम रह सकती है. इसके अलावा असम और मेघालय में भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह