"कई बार मुझे लगा महुआ मोइत्रा उठा रहीं मेरा फायदा..." : दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे की 10 बड़ी बातें

हीरानंदानी ने कहा- "महुआ मोइत्रा ने मुझे अपने लोकसभा अकाउंट का लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दिया. अपुष्ट जानकारियों के आधार पर मैं महुआ के संसद अकाउंट पर सवाल पोस्ट करता रहा." उन्होंने स्वीकार किया, "मैंने अदाणी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे. महुआ मोइत्रा राजनीति में तेजी से तरक्की चाहती थीं. तेजी से तरक्की के लिए उन्होंने पीएम मोदी और अदाणी को निशाना बनाया." दर्शन हीरानंदानी ने कहा, "मोदी-अदाणी को टारगेट करने के लिए महुआ मोइत्रा लगातार राहुल गांधी के संपर्क में थीं. सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ भी मदद कर रहे थे. महुआ को शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा ने भी मदद की." उन्होंने कबूल किया, "महुआ ने इस काम में विदेशी पत्रकारों का साथ लिया. ये पत्रकार फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी के थे. कई भारतीय मीडिया हाउस से भी महुआ संपर्क में थीं." उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद कर रहा था महुआ का साथ देने से मुझे विपक्षी राज्यों में मदद मिलेगी. मैं महुआ को महंगे गिफ्ट भी देता था. मैंने महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत भी कराई." उन्होंने कहा, "महुआ लगातार उनसे एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स की डिमांड करती थीं. मैंने महुआ को नई दिल्ली में आवंटित घर के रिनोवेशन में भी मदद की. साथ ही भारत और इसके बाहर उनके यात्रा खर्च भी उठाए." अपने हलफनामे में दर्शन हीरानंदानी कहते हैं, "कई बार मुझे लगा कि वह मेरा अनुचित फायदा उठा रही हैं. महुआ मुझ पर उन चीजों को करने के लिए दबाव डाल रही हैं जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था.” इस हफ्ते की शुरुआत में BJP MP निशिकांत दुबे, महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर और वकील जय अनंत देहाद्राई ने मोइत्रा पर हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे. जवाब में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. इस बीच दुबे की शिकायत को लोकसभा स्पीकर ने संसद की एथिक्स कमिटी के पास बढ़ा दिया है. आरोपों में घिरे दर्शन हीरानंदानी रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ हैं. उनके पिता निरंजन हीरानंदानी और चाचा सुरेंद्र हीरानंदानी द्वारा स्थापित हीरानंदानी समूह में विभिन्न रियल एस्टेट और निर्माण परियोजनाओं में शामिल है. वे टाउनशिप, आईटी पार्क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों के विकास में काम के लिए जाने जाते हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)