दाम कम, लेकिन दम ज्यादा... क्‍या है पीएम मोदी का वो मंत्र, जिससे चीन को मात दे सकता है भारत?

प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है.

दाम कम, लेकिन दम ज्यादा... क्‍या है पीएम मोदी का वो मंत्र, जिससे चीन को मात दे सकता है भारत?
  • प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि भारत को उत्पादन में गुणवत्ता के साथ कम कीमत पर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए
  • उन्होंने बीते 10 वर्षों में 40,000+ गैरजरूरी नियम और 1,500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म करने की जानकारी दी.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधारों की घोषणा की जो दिवाली तक लागू होकर टैक्स का बोझ कम करेंगे_
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अमेरिका से मुकाबले के लिए चीन को पीछे छोड़ने का मंत्र दिया. उनका फॉर्मूला है- 'दाम कम, लेकिन दम ज्यादा.' पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हर प्रोडक्ट में क्वालिटी और मजबूती हो, लेकिन उसकी कीमत कम हो. यह मंत्र भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत विनिर्माण केंद्र (मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेंटर)के रूप में स्थापित करेगा.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते एक दशक में भारत ने 40,000 से ज्यादा गैर-जरूरी नियमों और 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया है, जिससे देश में व्यापार करना आसान हुआ है. उन्होंने इनकम टैक्स में सुधारों का जिक्र किया, जैसे ₹12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स. उन्होंने नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधारों की घोषणा की, जो दिवाली तक लागू होंगे और दैनिक उपयोग की चीजों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे.

पीएम मोदी ने दुकानदारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सभी राजनीतिक दलों से "वोकल फॉर लोकल" के मंत्र को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर भारतीय मिट्टी से बने उत्पादों को खरीदने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि राष्ट्र सम्मान का भी सवाल है.

नए भारत का नया मंत्र

पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए एक सीधा और प्रभावी मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि हमें उत्पादन के क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उत्पादों का 'दाम कम हो, लेकिन दम ज्यादा.' यह मंत्र भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि हमें किसी दूसरे देश की लकीर को छोटी करने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अपनी लकीर को इतना लंबा करना चाहिए कि दुनिया हमारा लोहा मान जाए.

पीएम मोदी ने बीते एक दशक में हुए सुधारों पर प्रकाश डाला, जिसमें 40,000 से ज्यादा पुराने नियमों और 1,500 से ज्यादा कानूनों को खत्म किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने नेक्स्ट-जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जो स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाएगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिवाली तक नेक्स्ट-जनरेशन GST सुधार लाए जाएंगे, जिससे आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा.

आत्मनिर्भरता का संकल्प

प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है. उन्होंने सभी दुकानदारों से स्वदेशी सामान बेचने और देश के इन्फ्लुएंसर्स से इस मंत्र को बढ़ावा देने का आग्रह किया. उनका मानना है कि जब देश के लोग सामूहिक रूप से भारतीय उत्पादों को खरीदने का संकल्प लेंगे, तो भारत एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाएगा.

