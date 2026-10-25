मस्जिद के सामने से RSS जुलूस निकालने पर बवाल, महिलाओं को बैठाकर किया विरोध; पत्थरबाजी के बाद पुलिस लाठीचार्ज

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका स्थित किंगांव गांव में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पथ संचलन को लेकर अचानक तनाव पसर गया. जुलूस के मस्जिद के सामने से गुजरने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया, कुछ स्थानों पर पथराव की भी खबर सामने आई. इसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर स्थिति संभालनी पड़ी.

जानकारी के अनुसार, दशहरा के बाद आयोजित किए गए RSS के पथ संचलन की तैयारियां सुबह करीब 11 बजे चल रही थीं. इसी दौरान गांव में एक समूह ने जुलूस के निर्धारित मार्ग पर आपत्ति जताई. आरोप है कि विरोध जताने के लिए कुछ महिलाओं को मौके पर बैठाया गया. इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

पत्थरबाजी की हुई घटना

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विरोध के बीच माहौल बिगड़ने लगा और कुछ जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं. हालात को नियंत्रण से बाहर जाता देख पुलिस ने भीड़ को हटाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया.

तनाव के बावजूद RSS का पथ संचलन पुलिस सुरक्षा के बीच पूरा कराया गया. किसी बड़े उपद्रव की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जलगांव के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गावित और उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनिल बडगुजर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे. इसके अलावा भुसावल, यावल और रावेर से भी पुलिस बल बुलाया गया.

फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

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