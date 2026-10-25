PAK vs ENG: पाकिस्तान के आगे बिखर रही थी इंग्लैंड की टीम, तभी 5 फीट 7 इंच के बल्लेबाज ने ठोक दिया कमाल का शतक

बेन डकेट ने कमाल कर दिया है. पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी वनडे ट्राई सीरीज का एक रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर में खेला जा रहा है. जहां बेन डकेट ने शतक जमाते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. डकेट के वनडे करियर का यह पांचवां शतक है. मुकाबले के दौरान पारी का आगाज करते हुए 32 वर्षीय बल्लेबाज ने कुल 111 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 94.59 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल थे.

डकेट के इस पारी की खूब हो रही है सराहना

लाहौर में पाक गेंदबाजों के सामने जहां इंग्लैंड के बल्लेबाज एक-एक रनों के लिए जूझ रहे थे. वहां डकेट की यह शतकीय पारी हर किसी को उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर रही है. मुकाबले के दौरान उन्होंने धैर्य और जज्बे का अच्छा तालमेल दिखाया. जिसके बदौलत वह शतक पूरा करने में कामयाब रहे. मुकाबले के दौरान पांच फुट और सात इंच के बल्लेबाज को अराफात मिन्‍हास ने पवेलियन का रास्ता दिखाया. जिनका शानदार कैच आगा सलमान ने पकड़ा.

बेन डकेट का वनडे करियर

बेन डकेट ने इंग्लैंड की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 43 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच वह 43 पारियों में 1807 रन बनाने में कामयाब हुए हैं. जिसमें पांच शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. 165 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च शतकीय पारी है.

241 रन बनाने में कामयाब रही इंग्लैंड

लाहौर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 46.4 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 241 रन बनाने में कामयाब रही. पारी का आगाज करते हुए जहां डकेट ने शतक लगाया. वहीं छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सैम करन 52 गेंद में 42 रन बनाने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा गस ऐटकिंसन ने नाबाद 36 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान की तरफ से कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ने सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा रजाउल्लाह और अराफात मिन्‍हास ने दो-दो विकेट चटकाए. हारिस रउफ ने एक सफलता प्राप्त की.

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