तेलंगाना कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सत्ता में आए करीब तीन साल हो गए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विपक्ष से ज्यादा अपनी ही पार्टी के विधायकों से चुनौती मिल रही है. फंड में भेदभाव के आरोप, कमीशनखोरी के दावे, मंत्रियों की आपसी खींचतान और सीएम के पागल कुत्ते वाले बयान ने पार्टी के अंदर की कलह को खुलकर सामने ला दिया है. ऐसे में हैदराबाद पहुंचे नए AICC प्रभारी बी.एम. संदीप कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को टूटने से बचाना है. तेलंगाना सरकार की आलोचना अब सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के मौजूदा विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और पार्टी के पुराने नेतृत्व के कुछ हिस्सों से भी आ रही है.

सार्वजनिक टकराव, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास फंड को लेकर विवाद, मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान और कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची शिकायतों ने राज्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. ऐसे में, पार्टी के अंदर के मतभेदों को सुलझाने की जिम्मेदारी नए AICC प्रभारी को सौंपी गई है.

बयानबाजी जारी...

AICC प्रभारी बी.एम. संदीप कुमार के हैदराबाद पहुंचने से कुछ दिन पहले ही, मुनुगोडे के विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मुख्यमंत्री के करीबी राजनीतिक दायरे का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के लिए फंड मुख्य रूप से कोडांगल और उन निर्वाचन क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व मंत्री करते हैं, जबकि अन्य विधायकों को बुनियादी विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने में संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे एक और सियासी 'कुरुक्षेत्र' छिड़ सकता है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पलटवार किया. उन्होंने असंतुष्ट विधायकों का नाम लिए बिना, अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की तुलना ऐसे लोगों से की, जिन्हें 'पागल कुत्तों ने काट लिया हो.'

इसके जवाब में राज गोपाल रेड्डी ने सवाल उठाया कि संवैधानिक और सियासी पदों पर बैठे सीनियर लोगों को किस गरिमा के साथ बात करनी चाहिए. उन्होंने सरकार के 'भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन' के दावों पर भी सवाल खड़े किए.

भूख हड़ताल की चेतावनी...

राज गोपाल से पहले, जडचेरला के विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने एक और नुकसानदेह मुद्दा उठा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी छोटे-मोटे विकास कार्यों के लिए भी ठेकेदारों से 10-20% कमीशन मांग रहे हैं और जब तक अवैध भुगतान नहीं किया जाता, तब तक बिलों को रोक कर रखा जा रहा है. उन्होंने विकास कार्यों से जुड़े करीब 40 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का मुद्दा भी उठाया और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी.

यह संकट हालिया टकराव से कहीं आगे तक फैला हुआ है. इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में INDIA ब्लॉक की एक रैली के वक्त सीनियर मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी. लक्ष्मिकांत राव के बीच सबके सामने तीखी बहस हुई. इससे संगठन में नियुक्तियों और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाव को लेकर उनके बीच चल रहे तनाव का पता चलता है.

उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और पेड्डापल्ली के सांसद जी. वामशी कृष्णा के बीच मतभेद सामने आए हैं. वामशी कृष्णा ने विधायकों विजया रमना राव और मक्कन सिंह राज ठाकुर के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही, पार्टी अनुशासन को अलग-अलग तरीके से लागू करने पर भी आपत्ति जताई है.

पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा को कैबिनेट से हटाए जाने के बाद पार्टी के अंदर तनाव और बढ़ गया है. यह कदम तब उठाया गया, जब उनकी बेटी, कोंडा सुष्मिता ने जमीन के सौदों और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी सहयोगियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाए थे. इस विवाद ने सत्ताधारी पार्टी के अंदर असहमति को संभालने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पार्टी के अंदर चल रही इस खींचतान के बीच, आगामी ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव, 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकते हैं.

2020 के GHMC चुनावों में हैदराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था. इसके अलावा, 2023 के विधानसभा चुनावों में भी पुराने GHMC दायरे में आने वाले 24 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई.

बीजेपी, बीआरएस और AIMIM जैसी पार्टियों के पास शहरी राजनीतिक नेटवर्क मौजूद हैं. ऐसे में, प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को न सिर्फ सरकार की लोकप्रियता, बल्कि एक अनुशासित स्थानीय संगठन की भी जरूरत होगी.

AICC के नए प्रभारी बी.एम. संदीप कुमार ऐसे वक्त में तेलंगाना की सियासत में कदम रख रहे हैं, जब पार्टी को सिर्फ नियमित संगठनात्मक बैठकों से कहीं ज्यादा की जरूरत है. उनके सामने तत्काल कार्यों में विधायकों की शिकायतों को सुनना, मंत्रियों के बीच की आपसी खींचतान को सुलझाना, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित फंड की समीक्षा करना, मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन के बीच एक बेहतर कामकाजी तालमेल बिठाना शामिल है.

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