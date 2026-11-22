ऋषभ पंत ने अपने नौवें टेस्ट शतक के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन लंच तक भारत ने 6 विकेट पर 629 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच पर, पंत ने न्यूजीलैंड के उन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं, जिन्होंने तीसरे दिन के खेल के अंत तक ही हार मान ली थी. इसके साथ ही भारत की बढ़त 261 रनों तक पहुंच गई। मेहमान टीम ने इस सेशन में 143 रन बनाए.

153 गेंदों पर 128 रन बनाने के दौरान, पंत सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और केएल राहुल के बाद सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए. साथ ही, ऐसा करने वाले वह पहले एशियाई विकेटकीपर भी बन गए हैं.

दिन की शुरुआत ऑलराउंडर अंशुल कंबोज (42 गेंदों पर 38 रन) ने कई चौके लगाकर की. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड की टीम और भी दबाव में आ गई.

पंत ने दिन की शुरुआत संभलकर की, लेकिन जैसे ही उन्होंने काइल जैमीसन की गेंद को लॉन्ग-ऑन के ऊपर से हवा में उछालकर बेसिन रिजर्व की कार पार्किंग में पहुंचाया, उनके रनों की बौछार शुरू हो गई.

उन्होंने ऑफ-स्पिनर ग्लेन फिलिप्स (22 ओवर में 1/127) की जमकर धुनाई की. एक शानदार रिवर्स स्वीप के जरिए वह 99 रन तक पहुंचे और फिर आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को मैदान के पार भेजकर अपना शानदार शतक पूरा किया.

यह चौथी बार था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ब्रेंडन मैकुलम के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

इतना ही नहीं, उन्होंने फिलिप्स की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और छक्के के लिए भेज दिया.

कुल मिलाकर, पंत ने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. हाल ही में आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद, ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि उन्होंने अपने खेलने के अंदाज में कोई बदलाव किया है.

पंत की बल्लेबाजी का अपना एक खास अंदाज है, और जब उनका यह अंदाज चल पड़ता है, तो विपक्षी टीम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता. व्यक्तिगत स्तर पर भी यह एक महत्वपूर्ण पारी थी, क्योंकि वह सात हफ्तों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर थे. साथ ही, बेंगलुरु स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से फिट घोषित न किए जाने के कारण वह 'इंडिया ए' का कोई भी मैच नहीं खेल पाए थे.

इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पंत मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं, लेकिन इस मैच में उनकी विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी ने उनकी फॉर्म और फिटनेस को लेकर सभी संदेहों को दूर कर दिया है.

भारत पहली पारी में एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहा था, ऐसे में ध्रुव जुरेल (32 रन पर बल्लेबाजी कर रहे) ने भी अपना योगदान दिया और कई चौके जड़ते हुए रनों की बारिश में साथ निभाया. इन दोनों ने मिलकर 75 रन जोड़े.

प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप डग-आउट के पास खड़े होकर उस नई 'कूकाबूरा' (गेंद) को देख रहे थे, जिसे रिजर्व अंपायर उनके लिए बॉक्स से निकालकर लाए थे.

लंच के ठीक समय पर, रचिन रवींद्र की गेंद पर पंत डीप में कैच आउट हो गए.