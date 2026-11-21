केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी से चार सवालों के जवाब मांगे हैं. उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध का जिक्र करते हुए कांग्रेस से उस समय हुई हार और चीन के कब्जे को लेकर माफी मांगने की बात कही. रिजिजू ने देश की आजादी के बाद की आर्थिक स्थिति और भारत की वैश्विक छवि से जुड़े मुद्दे भी उठाए.

रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे ये चार सवाल

रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कांग्रेस से चार सवाल किए. उन्होंने लिखा, ''1962 में चीन ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया था. क्या कांग्रेस 1962 के उस अपमान के लिए माफी मांगेगी?'' इसके बाद उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने भारत को गरीब देश बनाए क्यों रखा? भारत को 'सपेरों का देश' क्यों कहा जाता था और देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' कहकर उसका अपमान क्यों किया गया?

रिजिजू ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि 1962 के अपमान को भारत कभी नहीं भूलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस ने भारतीय सशस्त्र बलों और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था. उनके मुताबिक यह देश के लिए एक बड़ा सबक है.

कांग्रेस पर लगाया देश को पिछड़ा रखने का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने देश के लोगों को गरीब बनाए रखा और अरुणाचल प्रदेश का विकास नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब हालात बदल रहे हैं. हालांकि, गरीब देश बनाए रखने और विकास नहीं होने से जुड़े ये आरोप रिजिजू के राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं.

राहुल गांधी के बयान के बाद बढ़ा विवाद

रिजिजू की यह टिप्पणी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के बाद आई है. राहुल गांधी ने चीन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक को लेकर सवाल उठाए थे.

राहुल गांधी ने तीनों नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी उस मेज पर बैठे होते. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 'समझौता कर चुके प्रधानमंत्री' बताया था.

इससे पहले शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा था कि उन्हें देश के भीतर या विदेश यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए. इस बयानबाजी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है.

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