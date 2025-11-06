विज्ञापन
बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले - जीत के बाद सारे विकल्प खुले हैं

बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है. वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव ने NDTV से हुई खास बातचीत में कहा कि जीत के बाद सारे विकल्प खुले हैं. तेज प्रताप ने साफ कहा कि जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे. तेज प्रताप ने एनडीटीवी से हुई बातचीत में महुआ के माहौल पर भी बात की. तेज प्रताप ने कहा कि महुआ का माहौल अच्छा है. कई जगह विरोधी खेमा हम लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है. हम लोग कई बूथ पर घूम चुके हैं. महुआ के लोग काम के लिए लोग चुनते हैं. काम के लिए ही हम लोग हैं.

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि आज तो मतदान का दिन है. पहले चरण का मतदान बहुत अच्छा मिला है. महुआ का मुद्दा मेडिकल कॉलेज है. यदि महुआ की जनता जीता कर भेजेगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज बना कर देंगे. मार्जिन क्या रहेगा... इस सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह तो 14 को पता चलेगा. अभी से हम बता दें आप लोग नजर लगा दीजिएगा.

मेरा परिवार छूट गया, अब महुआ ही मेरा परिवार है. हम किसी से बैर नहीं करते हैं. जो कृष्ण और महादेव के भक्त होते हैं वो किसी से बैर नहीं करते है. भगवान अच्छे के लिए ही चुनते हैं. भगवान ने चाहा तभी हम यहां आए.

यदि आप जीते

किसकी सरकार

विकल्प खुले है. विकल्प तो हजारा है. एनडीए और महागठबंधन

जीत के बाद सारे विकल्प खुले है. जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे. तेजस्वी को हम शुरू से ही आशीर्वाद दे रहे हैं. कृष्ण के पास कोई

एसआईआर का मु्द्दा जो जलेबी छान रहा है, उससे पूछिए. महुआ के विधायक

