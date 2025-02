परिसीमन को लेकर डरे हुए क्यों हैं दक्षिण भारत के राज्य, क्या सच में घट जाएंगी लोकसभा में उनकी सीटें

लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम अगले साल शुरू होने की संभावना है. उम्मीद की जा रही है कि इससे तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है. इस संभावित नुकसान को देखते हुए तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने विरोध शुरू कर दिया है. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि 2026 के बाद होनी वाली जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगीं. उन्होंने साफ किया कि कम जनसंख्या के बाद भी परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटें भी उत्तर भारत के राज्यों के अनुपात में ही बढ़ाई जाएंगी.शाह के आश्वासन के बाद भी परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत का भय कम नहीं हुआ है. आइए जानते हैं कि क्या है परिसीमन, यह कब कराया जाता है, इससे बदलता क्या है और दक्षिण भारत के राज्यों का डर कितना जायज है.

परिसीमन पर तमिलनाडु की सीटें कम होने की आशंका के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अगले हफ्ते मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. स्टालिन की पार्टी डीएमके को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर मिली उसकी सफलता की वजह से लोकसभा में तमिलनाडु की सीटें कम हो जाएंगी. उसे लगता है कि उत्तर भारत जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, वहां लोकसभा की सीटों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी. इससे लोकसभा में तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत की आवाज कमजोर पड़ेगी. डीएमके का कहना है कि यह मामला पूरे तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले पर राजनीतिक दलों को आगे आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए.

परिसीमन से आशय लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया से है.परिसीमन के जरिए ही लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है. परिसीमन के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है. इस आयोग को परिसीमन आयोग के नाम से जाना जाता है. भारत में अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है. साल 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत. परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है. इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है. ये आदेश राष्ट्रपति की ओर से किसी नियत तारीख से लागू किए जाते हैं. इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और राज्य विधानसभा के पटल पर रखी जाती हैं, लेकिन उनमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है.

संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या और उनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है. यह काम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है.इस समय संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है. इसलिए लोकसभा में सीटों की संख्या 543 और राज्य सभा में सीटों की संख्या 250 ही है.

साल 2001 की जनगणना के आधार पर 2007 में पूरे हुए परिसीन के बाद लोकसभा एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बदल गई. इस समय लोकसभा में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं. इससे पहले लोकसभा में एससी के लिए 71 और एसटी के लिए 41 सीटें आरक्षित थीं.

अगली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होना है. इससे राज्यसभा की सीटों संख्या में भी बदलाव होगा. भारत में अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी. अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी. लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वह नहीं हो सकी.सरकार ने हालांकि अभी यह नहीं बताया है कि अगली जनगणना कब होगी. सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था. इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि सरकार 2025 में जनगणना का काम शुरू कर सकती है. इसके 2026 तक चलने का अनुमान लगाया गया था. राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीद है कि परिसीमन का काम 2028 में शुरू हो सकता है. इसी परिसीमन के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाना है. इसलिए इसी परिसीमन में महिला सीटों का भी आरक्षण तय किया जाएगा.

भारत में 1976 तक परिसीमन की कार्रवाई हर जनगणना के बाद होती थी. इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या में बदलाव होता था. ऐसा 1951, 9161 और 1971 की जनगणना के बाद तक हुआ. लेकिन देश में लगे आपातकाल के दौरान हुए 42वें संविधान संशोधन के बाद संसद और विधानसभाओं में सीटों को 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया. इसका मकसद यह था कि अधिक जन्मदर वाले राज्य संसद और विधानसभा में अपनी सीटों को गंवाए बिना परिवार नियोजन की योजनाओं को लागू कर सकें. साल 2001 की जनगणना के बाद हुए परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमा तो बदली लेकिन उनकी संख्या में बदलाव नहीं हुआ.ऐसा दक्षिण के राज्यों के विरोध की वजह से हुआ था. वहीं साल 2001 में हुए 84वें संविधान संशोधन के बाद 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए परिसीमन को रोक दिया गया.

साल 1951 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 494 हो गई थी. इसमें प्रति सीट जनसंख्या का अनुपात 7.3 लाख प्रति सीट रखा गया था. वहीं 1961 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन में सीटों की संख्या 522 हो गई. इसमें प्रति सीट जनसंख्या का अनुपात 8.4 लाख प्रति सीट रखा गया था. वहीं 1971 की जनगणना के बाद हुए परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 हो गई थी. इसमें प्रति सीट जनसंख्या का अनुपात 10.1 लाख प्रति सीट रखा गया था. इसके बाद 2001 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं और एससी-एसटी को मिलने वाला आरक्षण में बदलाव तो हुआ, लेकिन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ.

तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्य अपनी कम जनसंख्या दर की वजह से चिंतित हैं. उन्हें डर है कि अगर सरकार ने जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन करवाया तो उन्हें उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल दक्षिण भारत में जनगणना की वृद्धि उत्तर भारत की तुलना में कम है. इसी की ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 25 फरवरी को एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा कि परिसीमन से केवल तमिलनाडु को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण भारत पर पड़ेगा. उन्होंने कहा है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उन राज्यों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, विकास किया और राष्ट्र के विकास में योगदान दिया है. हमें एक निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत नजरिए की जरूरत है जो संघवाद को सही मायने में कायम रखे.

Delimitation isn't just about Tamil Nadu—it affects all of South India. A democratic process should not penalise states that have successfully managed population growth, led in development, and made significant contributions to national progress. We need a fair, transparent, and… pic.twitter.com/h1QW6LQK0b