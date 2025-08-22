पीएम मोदी ने दी बंगाल को 5,200 करोड़ रुपये की सौगात, सीएम ममता ने कर दिया ये बड़ा दावा

प्रधानमंत्री मोदी जहां करोड़ों बंगालवासियों को बेहतर आवागमन और आधुनिक सुविधा देने जा रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी उद्घाटन से दूरी बनाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पचाने में असमर्थ दिखाई दे रही हैं. टीएमसी ने “Migrant harassment” का बहाना गढ़कर कार्यक्रम का बहिष्कार किया, ये उनकी हताशा और राजनीतिक स्वार्थ को उजागर करता है. 13.61 किमी लंबे ‘ग्रीन', ‘येलो' और ‘ऑरेंज' मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन बंगाल के लिए नई दिशा तय करेगा. लेकिन, ममता बनर्जी विकास की राजनीति से विमुख होकर सिर्फ अतीत का ढोल पीट रही हैं. ये साफ है कि बंगाल की जनता मोदी सरकार के प्रयासों से मिलने वाले वास्तविक विकास को देख रही है और ‘नॉस्टेल्जिक ममता' का ये श्रेय-खेल जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा.

लेकिन, इस ऐतिहासिक मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम से किनारा कर लिया. अब “श्रेय लेने” की राजनीति में जुट गई हैं. ममता बनर्जी का दावा है कि ये मेट्रो परियोजनाएं उनके रेल मंत्री कार्यकाल (2009-2011) में स्वीकृत हुई थीं. लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले एक दशक से इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के निरंतर निवेश और निगरानी के बिना ये संभव ही नहीं था.

Allow me to be a little nostalgic today.



As the Railways Minister of India, I was fortunate in planning and sanctioning series of Metro Railway corridors in metropolitan Kolkata. I had drawn the blueprints, arranged the funds, initiated the works and ensured that the different… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 22, 2025

पीएम मोदी ने कोलकाता में दिखाया विकास का नया नक्शा

कोलकाता में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन नई मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया. इनमें लंबे समय से प्रतीक्षित नेताजी सुभाष अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कनेक्शन और देश का पहला अंडर-रिवर मेट्रो लाइन भी शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने जसोर रोड मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाते हुए मेट्रो यात्रा की. वहीं से जय हिंद विमानबंदर (एयरपोर्ट) स्टेशन तक का राउंड-ट्रिप किया. इस दौरान राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

14 km of network expansion.



7 new stations added to the metro network.



Important stations like Howrah and Sealdah added to the metro map.



Connectivity to the airport enhanced.



Truly a day of gladness for Kolkata today! pic.twitter.com/4qw1fKlP79 — Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2025

शहरवासियों को मिलेगी जाम से राहत

आज शुरू हुई सेवाओं के साथ कुल 13.61 किलोमीटर नई मेट्रो कनेक्टिविटी जुड़ गई है. ग्रीन, ऑरेंज और येलो लाइनों के इन नए रूटों से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि शहर की ट्रैफिक समस्या को भी काफी हद तक राहत मिलेगी.

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी मजबूत

ग्रीन लाइन पर एस्प्लेनेड से अब हावड़ा और सीलदह रेलवे स्टेशनों के बीच की यात्रा 40 मिनट से घटकर महज 11 मिनट हो जाएगी. वहीं, नोपारा से जय हिंद विमानबंदर मेट्रो लाइन से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इसके अलावा बेलीघाटा से हेमंत मुखोपाध्याय तक का खंड यात्रियों को आईटी हब तक पहुंचने में सहूलियत देगा.

कोलकाता भारत का पहला शहर है, जहां 1984 में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी. अब पीएम मोदी की सौगात से शहर की मेट्रो यात्रा एक नए युग में प्रवेश कर गई है.

