पीएम मोदी 25 अगस्त से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर, 133 करोड़ से बने मकान-दुकानों की देंगे सौगात

अहमदाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 133.42 करोड़ की लागत से 1,449 मकान और 130 दुकान बनाए गए हैं. पीएम इनका उद्घाटन करेंगे. कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे.

पीएम मोदी 25 अगस्त से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर, 133 करोड़ से बने मकान-दुकानों की देंगे सौगात
  • पीएम मोदी 25 अगस्त से गुजरात के दौरे पर रहेंगे. वहां प्रधानमंत्री आवास योजना में बने आवासों का उद्घाटन करेंगे.
  • अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में झुग्गियों की जगह 1,449 मकान और 130 दुकानें बनाई गई हैं.
  • गुजरात सरकार ने पीएमएवाई (शहरी) के तहत 7.64 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 9.66 लाख घरों को मंजूरी दी है
अहमदाबाद:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 133.42 करोड़ रुपये की लागत से बने 1,449 आवासों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत घरों का उद्घाटन करने के अलावा पीएम मोदी अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे.

आधिकारिक बयान में बताया गया कि पीएमएवाई (शहरी) की झुग्गी पुनर्विकास योजना के तहत अहमदाबाद शहर के पश्चिमी इलाके के सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में झुग्गियों की जगह घर और दुकान बनाई गई हैं. रामापीर टेकरा के नाम से चर्चित झुग्गी के सेक्टर-3 में 133.42 करोड़ रुपये की लागत से ये विकास कार्य किया गया है. इसके तहत 1,449 घर और 130 दुकानों का पुनर्वास कार्य किया गया है.

यह परियोजना गुजरात सरकार के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग की झुग्गी पुनर्वास व पुनर्विकास नीति-2013 के तहत तैयार की गई है. बयान में बताया गया कि पूरे गुजरात में पीएमएवाई (शहरी) अभियान के तहत 7.64 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 9.66 लाख घरों को मंजूरी दी गई है. इसमें से लगभग 9.07 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है.

बयान में कहा गया है कि 2025-26 से गुजरात सरकार ने पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत छतों की ढलाई के लिए प्रत्येक मकान को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की शुरुआत की है. इसका खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार उठाएगी. बयान में कहा गया है कि अब तक 34,759 लाभार्थियों को इस प्रावधान के तहत 173.80 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है. 

गुजरात सरकार की 'मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सहायता योजना' के तहत पहली किस्त मिलने के छह महीने के अंदर घर का निर्माण पूरा करने वाले लोगों को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है. अब तक 74,930 लाभार्थियों को इस प्रावधान के तहत 149.86 करोड़ रुपये की सहायता मिली है.

