'कुछ किया तो मर जाएंगे'...गुंडों के मन में ये डर नहीं आ रहा...रेप मामलों पर दिल्ली पुलिस से बोला सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-NCR में हाल ही में हुए दुष्कर्म के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लिया है, इस मामले में जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच मामले की सुनवाई हुई है. जिसमें दिल्ली पुलिस से कड़े सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं. जस्टिस पारदीवाला ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि अगर लगातार मॉनिटरिंग नहीं होगी तो क्राइम कैसे रुकेगा? CCTV क्राइम को कैसे रोकेगा,अगर वॉर रूम नहीं होगा तो क्राइम को कैसे रोका जाएगा. क्या पुलिस के पास उन जगहों पर लगातार नज़र रखने का कोई सिस्टम मौजूद हैं. दिल्ली पुलिस के पास ऐसा क्या प्लान है, जिससे गुंडों के मन में डर पैदा होगा.

दिल्ली-एनसीआर में हम अपराध को कैसे रोकें?

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से सीनियर अधिकारी कोर्ट में थे. सुनवाई में ​जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपके पास व्यापक अनुभव है. सीसीटीवी निगरानी पर हमें बताइए कि जब तक किसी वॉर रूम में इन सीसीटीवी की लगातार निगरानी नहीं होती, तब तक सीसीटीवी अपराध रोकने में किस हद तक मदद करेंगे? सीसीटीवी आपको यह तो दिखा देगा कि पार्क में किसने किस समय प्रवेश किया, लेकिन अपराध तो हो चुका है. हम अपराध को कैसे रोकें?. कानून और व्यवस्था आपका क्षेत्र है, हम बस इस मुद्दे पर जोर देना चाहते हैं कि हम अपराध के होने पर कैसे रोक लगाएं? किसी भी समाज के लिए दुष्कर्म बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.

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'गुंडों के मन में डर पैदा नहीं कर पा रह हैं'

जस्टिस पारदीवाला ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपको ऐसे आदमी के मन में डर पैदा करने की जरूरत है जो जुर्म करने के लिए तैयार रहता है. आप गुंडों और अपराधियों के मन में 'अब कुछ किया तो मर जाएंगे' वाला डर पैदा नहीं कर पा रहे हैं. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आज समाज के साथ वन टू वन बातचीत जरूरी है. क्या आपको जनता के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए?

'दुर्गा-पूजा, दीवाली त्योहारों पर क्या तैयारी है'

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दिल्ली पुलिस से सख्ती से सवाल किए हैं, बल्कि भविष्य को लेकर क्या काम किया जाएगा उस पर भी सवाल किया गया है. कोर्ट ने कहा 'दुर्गा पूजा और दीवाली जैसे त्योहारों में दिल्ली में बदमाश, गुंडे और एंटी-सोशल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इसलिए उनके मन में डर पैदा करना होगा. किसी भी कीमत पर दिल्ली में क्राइम रोकना होगा. कोर्ट ने कहा कि हमें निराश मत कीजिए.

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में दुष्कर्म के कई मामले आए हैं. जिसमें कालकाजी में नाबालिग बच्ची के साथ आरोपियों ने पुलिस बनकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. इसके अलावा भी दिल्ली-एनसीआर में इस तरह की कई घटनाएं हाल के दिनों में आई हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया है. जिस पर अहम टिप्पणियां की गई हैं.

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