'अनिवार्य सेवानिवृत्ति से आचरण पर लांछन नहीं लगाता...', SC ने दो क्लर्कों के रिटायरमेंट के आदेश को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने खराब सर्विस के आधार पर दो सरकारी क्लर्कों के कंपलसरी रिटायरमेंट को बरकरार रखते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा बहुत व्यापक है. लेकिन इसकी मुख्य शर्त है कि संबंधित अधिकारी पूरी ईमानदारी निभाते हुए ठोस तथ्यों के आधार पर अपना फैसला लें. अदालत ने कहा कि कंपलसरी रिटायरमेंट के आदेश को चुनौती देने के लिए ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सब के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया.

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ विधि माप विभाग के दो कर्मचारियों की तरफ से दायर अपीलों को खारिज कर दिया. दोनों को साल 2017 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था. अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को 1989 और 1993 में रायपुर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था. साल 2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर पदोन्नति मिली और 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं.

सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा में फेल हुए कर्मचारी

साल 2017 में, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया कि जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है या जिन्होंने 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली है उन कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा की जाए. समीक्षा के मानदंडों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा और पूरे सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर काम करने की क्षमता और मूल्यांकन (B ग्रेड से कम) शामिल थे.ये भी देखना था कि क्या इन कर्मचारियों के काम का स्तर पिछले पांच सालों में गिरा है.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दी चुनौती

इस काम के लिए एक स्क्रीनिंग समिति बनाई गई थी. इस समिति ने समीक्षा कर 14 लिपिकीय कर्मचारियों में से पांच की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की, जिसके बाद साल 2017 में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत दोनों अपीलकर्तओं को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष एक याचिका दायर की, लेकिन उसने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. बाद में डिवीजन बेंच ने भी उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा.इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

'आदेश दंडात्मक और कलंकित करने वाले'

अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि मानदंड समान रूप से लागू नहीं किए गए थे. समान स्थिति वाले कर्मचारियों को छूट दी गई थी. उनका तर्क था कि ये आदेश दंडात्मक और कलंकित करने वाले थे. इनका इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए किया गया था. उनके पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया. उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की कभी जानकारी नहीं दी गई.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति से आचरण पर लांछन नहीं लगाता-कोर्ट

वहीं एडिशनल एडवोकेट जनरल रजत नायर ने कहा कि समीक्षा पूरी तरह से सर्कुलर के मुताबिक ही हुई थी. सभी 14 पात्र कर्मचारियों का मूल्यांकन एक ही पैमाने पर किया गया था, जिनमें पांच कर्मचारी बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी टिप्पणियों पर गौर करते हुए कहा कि यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न ही दंडात्मक है और न ही कर्मचारी की छवि को कलंकित करने वाला है.इससे कर्मचारी के आचरण पर कोई लांछन नहीं लगाता है.

ये वीडियो भी देखें-

ये भी पढ़ें-CJI के खिलाफ पोस्ट पर SC सख्त, केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को नोटिस, 'खुद पर नियंत्रण रखते हैं, इसे कमजोरी न समझा जाए