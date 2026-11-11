ईरान से धमकी के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री ने छोड़ा घर, सैन्य अड्डे पर ली पनाह, ट्रंप के कई करीबी 'अंडरग्राउंड'

ईरान से मिली जान से मारने की धमकियों के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सचिव यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हाल ही में अपना घर छोड़कर एक सैन्य अड्डे पर चले गए हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को पिछले कुछ हफ्तों में पता चला कि ईरान, अमेरिका के मौजूदा और पुराने अधिकारियों को निशाना बनाने की अपनी योजना में काफी आगे बढ़ गया है. ये बात स्कॉट बेसेंट को मिली धमकियों के बारे में मिली जानकारी से सामने आई. ये जानकारी देने वाले लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की.

अगस्त से, मिस्टर बेसेंट ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि कड़े प्रतिबंधों और व्यापार पर रोक से ईरान को अकेला कर दिया जाए. इसी वजह से वो उन अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है.

ट्रंप सरकार के एक सीनियर खुफिया अधिकारी ने पिछले महीने के अंत में रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक मेमो में चेतावनी दी थी कि ईरान ने अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं और तेहरान द्वारा अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ रची जा रही खतरनाक साजिशें काफी आगे के चरण तक पहुंच गई हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने बताया कि बेसेंट को मिली धमकियां कितनी गंभीर हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. ईरान ने पहले भी अमेरिकी धरती पर अधिकारियों और लोगों पर हमले की साजिश रचने की बात से इनकार किया है. अखबार के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि अमेरिका और विदेशों में बड़े पैमाने पर हमले करने की ईरान की क्षमता सीमित है.

रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में, ट्रेजरी विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि मिस्टर बेसेंट ईरानी शासन की धमकियों से डरेंगे नहीं और उन्होंने कहा कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के अभियान को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

बेसेंट पहले नहीं हैं

मिस्टर बेसेंट का नाम ट्रंप सरकार के उन सीनियर अधिकारियों में शामिल हो गया है, जो वॉशिंगटन के आसपास के अपने घर को छोड़कर किसी सैन्य अड्डे या अन्य सुरक्षित घर में रहने चले गए हैं. पिछले साल कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों ने ऐसा किया था, जिनमें स्टीफन मिलर, जो अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और पाम बॉन्डी, जो तब अटॉर्नी जनरल थीं, शामिल हैं.

ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध के बड़े चेहरे हैं बेसेंट

28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान, तेहरान पर वाशिंगटन के आर्थिक दबाव अभियान में बेसेंट एक प्रमुख चेहरा रहे हैं. इस युद्ध के दौरान ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और लेबनान पर इजरायली हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के कई टॉप के अधिकारी भी मारे गए हैं, जिनमें दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई भी शामिल हैं.

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