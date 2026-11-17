महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां पैठण में एक कलयुगी पिता ने अपने ही दो सगे मासूम बेटों को जायकवाड़ी की बाईं नहर में फेंक दिया.

आरोपी 40 साल के पिता सोमनाथ दामोदर रोडगे सोमवार शाम को अपने दोनों बेटों को चॉकलेट और वड़ापाव खिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाकर बाहर ले गया था. एक बेटा 7 साल का आर्यन और दूसरा 5 साल का श्याम था.

जब पिता उन्हें नहर में फेंक रहा था, तो मासूम बच्चे रोते हुए कह रहे थे, "पापा... हम मर जाएंगे, ऐसा मत करो." लेकिन निर्दयी पिता का दिल नहीं पसीजा.

घटना के वक्त नहर पर मौजूद कुछ किसानों ने उसे रोकने की कोशिश की और टोका. लेकिन आरोपी ने उन पर पत्थर फेंके और गालियां दीं.

किसानों की सूचना पर पांचोड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सोमनाथ रोडगे को गिरफ्तार कर लिया है. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

पुलिस और गोताखोरों की टीम सोमवार रात से ही नहर में बहे दोनों मासूम बच्चों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.