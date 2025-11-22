JNU लाइब्रेरी में छात्रों ने 'फेस रिकॉग्निशन सिस्टम' को उखाड़ा, प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट

- JNU की डॉ. बी.आर. आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम तोड़ दिया गया.
- जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रों ने इसे निजता के उल्लंघन के कारण हटाया और तोडा.
- छात्रों ने लाल सलाम के नारे लगाते हुए उपकरणों को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की डॉ. बी.आर. आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में शुक्रवार को उस समय हंगामेदार स्थिति पैदा हो गई जब जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रों ने चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण ‘फेस रिकॉग्निशन सिस्टम' को उखाड़कर फेंक दिया.
छात्रों का आरोप है कि यह उनकी निजता का उल्लंघन है. जेएनयू प्रशासन की ओर से इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
उखाड़ फेंके इक्विपमेंट्स
सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में छात्रों को ‘लाल सलाम' का नारा लगाते हुए और उपकरणों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उपकरणों को तोड़ दिया.
जेएनयू छात्र संघ के महासचिव सुनील यादव ने आरोप लगाया कि छात्र संघ चुनाव के दौरान ये उपकरण ‘चुपके से लगाए गए' थे, जबकि इस मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घटना पर मांगी रिपोर्ट
जेएनयू के एक अधिकारी के अनुसार, प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को गंभीरता से लिया है और घटना पर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा, 'रिपोर्ट मिलने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.'(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
