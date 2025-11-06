JNU Elections Result: JNU छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट को क्लीन स्वीप दिलाने वाले चारों उम्मीदवार कौन हैं?

JNU Student Union Elections Result 2025: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने क्लीन स्वीप कर लिया है. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव के साथ-साथ संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट यूनाइटेड के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. जेएनयू लंबे समय से लेफ्ट का बड़ा गढ़ रहा है. हालांकि कुछ साल पहले यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पैर जमाए. फिर छात्रसंघ चुनाव परिणाम में भी ABVP का जलवा देखने को मिला. लेकिन इस बार लेफ्ट के कई दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका असर नतीजों में भी देखने को मिला. जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट के चारों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की.

अब एक-एक जानिए JNU छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट को क्लीन स्वीप दिलाने वाले चारों उम्मीदवार कौन हैं.

सबसे पहले जानिए अध्यक्ष बनीं अदिति मिश्रा को

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली अदिति मिश्रा यूपी से ताल्लुक रखती हैं. अदिति मिश्रा वाराणसी जिले से हैं. अदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन कार्यकर्ता के तौर पर लेफ्ट यूनिटी पैनल से जेएनयू चुनाव में अध्यक्ष पद पर मैदान में उतरी थीं.

JNU छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाली अदिति मिश्रा.

अदिति मिश्रा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया. अब वो JNU के School of international studies के सेंटर फॉर कंपरैटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में PHD कर रही हैं. बनारस से स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने जेएनयू दिल्ली का रुख किया. BHU में सितंबर 2017 में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान अदिति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था.



उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की के गोपिका को मिली जीत

उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने वाली के गोपिका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की सक्रिय कार्यकर्ता है. वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस की Phd स्कॉलर हैं. छात्रों की मांगों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में गोपिका अक्सर आवाज बुलंद करने नजर आई है.

SFI की JNU यूनिट की सचिवालय मेंबर किझाकूट गोपिका बाबू 2022 में जेएनयू में MA समाजशास्त्र में प्रथम वर्ष की छात्रा के रूप में शामिल हुईं और अपने पहले सेमेस्टर से ही छात्र आंदोलन का सक्रिय हिस्सा रही हैं. उन्होंने इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में पढ़ाई की थी.

JNU छात्रसंघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाली के. गोपिका.

2023-24 में गोपिका का नाम भी उस समय मुख्य तौर पर उभर कर सामने आया जब उन्होंने छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करने की मांग वाले अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

महासचिव पद पर जीते सुनील यादव यूपी के बस्ती के रहने वाले

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में महासचिव पद पर जीतने वाले लेफ्ट के उम्मीदवार सुनील यादव यूपी के बस्ती जिले के रहने वाले हैं. सुनील JNU में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में PHD कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनील अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंनेन स्नातक की पढ़ाई पूरी की है.

JNU छात्रसंघ चुनाव में महासचिव पद पर जीत दर्ज करने वाले सुनील यादव.

सुनील के पिता सरकारी विद्यालय में ग्रुप डी श्रेणी के कर्मचारी है. जबकि मां गृहिणी है. सुनील ने डीयू से वर्ष 2021 में स्नातक किया है. उसके बाद JNU में MA कोर्स में दाखिला लिया. वर्ष 2022 में वह स्टूडेंट फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुने गए. सुनील ने ऑफलाइन क्लास की मांग को लेकर चले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई.



संयुक्त सचिव चुनी गईं दानिश एमपी की रहने वाली

JNU छात्रसंघ चुनाव में संयुक्त सचिव पर जीत हासिल करने वाली दानिश अली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हैं. वो जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में सीएचएस में पीएचडी की प्रथम वर्ष की छात्रा है. उनकी स्कूली शिक्षा पास के कस्बे में हुई.

JNU छात्रसंघ चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज करने वाली दानिश अली.

स्कूल के दिनों में वह स्टेट लेवल की थ्रोबॉल और क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं. दानिश के माता-पिता दोनों सरकारी टीचर है. पिता रिटायर हो चुके हैं. जबकि मां एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हैं. दानिश ने इतिहास विषय में स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीबी खालसा कॉलेज से की. CAA के समर्थन में हुए विरोध में भी दानिश सक्रिय थी.

यह भी पढें- JNUSU Result: JNU छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत, चारों सीटों पर 'लाल सलाम'