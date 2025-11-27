विज्ञापन

जेएनयू में PhD सेकेंड फेज के लिए एडमिशन शुरू, नया डुअल साइकिल सिस्टम लागू

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने पीएचडी सेकेंड फेज एडमिशन की शुरुआत कर दी है. यूनिवर्सिटी ने पहली बार'डुअल एडमिशन साइकिल' को अपनाया है जो इस बार लागू होगा.

नई दिल्ली:

देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पीएचडी (PhD) में एडमिशन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है. यूनिवर्सिटी ने पहली बार'डुअल एडमिशन साइकिल' को अपनाया है, जिसका मतबल है कि अब एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार पीएचडी के लिए एडमिशन लिया जाएगा. इस नए सिस्टम के तहत, JNU ने पीएचडी एडमिशन के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है, जिससे रिसर्च के इच्छुक छात्रों को एक और अवसर मिल गया है. यूनिवर्सिटी ने दूसरे फेज का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।

दूसरे फेज के लिए महत्वपूर्ण तिथियां (Key Dates)

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2025 है. अगर आवेदन फॉर्म में सुधार करना है तो उनके पास 4 और 5 दिसंबर, 2025 का समय दिया जाएगा.शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए 13 दिसंबर 2025 तक बुलाया जाएगा.वाइवा-वोस का आयोजन (अस्थायी) | 19 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2025 तक किया जाएगा. 

मेरिट लिस्ट और रजिस्ट्रेशन की तारीखें

पहली मेरिट लिस्ट 2 जनवरी, 2026
दूसरी मेरिट लिस्ट  16 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी.
तीसरी/फाइनल लिस्ट 29 जनवरी, 2026 (यदि आवश्यक)

'डुअल साइकिल' क्यों है जरूरी?

यह 'डुअल साइकिल' सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधार ढांचे के तहत कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है.छात्रों को साल में दो बार रिसर्च कार्यक्रमों में प्रवेश का मौका देना.एडमिशन की प्रक्रिया को पूरे वर्ष सुचारू और सरल बनाए रखना.

