दीवाली से पहले दम फुला रही पराली, पंजाब से राजस्थान तक 7 राज्यों में बढ़ गए मामले

दिवाली से पहले पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कृषि मंत्रालय की संस्था CREAMS लैब की तरफ से जारी ताजा आकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर से 6 नवंबर 2026 के बीच 7 राज्य पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में अब तक कुल 6266 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं. सैलैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की मदद से पराली (धान के अवशेष) जलाने से होने वाली सक्रिय आग की घटनाओं की संख्या को रिकॉर्ड किया गया है. जिससे प्रदूषण भी बढ़ा है.

6 राज्यों में जलाई गई पराली की ताजा घटनाएं

पंजाब: 357 घटनाएं - सबसे ज्यादा

मध्य प्रदेश: 139 घटनाएं - दूसरे नंबर पर

राजस्थान: 58 घटनाएं

उत्तर प्रदेश: 23 घटनाएं

हरियाणा: 09 घटनाएं

उत्तराखंड: 03 घटनाएं

CREAMS लैब के ताजा बुलेटिन के अनुसार, सिर्फ 6 नवंबर को ही छह राज्यों में कुल 589 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं. बता दें कि 3 नवंबर को पंजाब में इस सीजन की सबसे ज्यादा 584 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं.

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हालांकि CREAMS लैब के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी राहत है. पंजाब में पिछले साल 6 नवंबर तक कुल 3,284 पराली की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थीं, जबकि इस साल 3,144 घटनाएं हुई हैं. यानी 140 घटनाएं कम दर्ज की गई हैं. दूसरे राज्यों में भी पराली जलने की घटनाओं में कमी देखी जा रही है, लेकिन दिवाली से पहले बढ़ती घटनाएं दिल्ली-NCR की हवा के लिए खतरे की घंटी हैं. क्योंकि पराली की बढ़ती घटनाओं की वजह से हवा का स्तर भी खराब हो रहा है.

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