पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गौशालाओं और बेसहारा मवेशियों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भगवंत मान सरकार ने राज्य की 520 गौशालाओं और मवेशी आश्रय स्थलों के लिए 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है.इस फैसले के तहत अब न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे करीब 2.20 लाख गायों की देखभाल में मदद मिलेगी. हालांकि इस ऐलान के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने सरकार पर काउ सेस (गौ उपकर) के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नया मोर्चा खोल दिया है.

520 गौशालाओं को मिलेगा 100 करोड़ रुपये का पैकेज

राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस फैसले का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की गौशालाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. अरोड़ा के मुताबिक, यह मांग लंबे समय से गौशाला संचालकों और गौ सेवा से जुड़े लोगों द्वारा उठाई जा रही थी.

पहले वित्तीय सहायता केवल शहरी क्षेत्रों और नगर निगम सीमा के भीतर आने वाली गौशालाओं को मिलती थी, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की गौशालाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है.

सरकार के मुताबिक इस योजना के दायरे में कुल 520 गौशालाएं और मवेशी आश्रय स्थल आएंगे. इनमें 228 शहरी क्षेत्रों में जबकि 272 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं.अमन अरोड़ा ने बताया है कि इस सहायता से करीब 2.20 लाख मवेशियों की देखभाल में मदद मिलेगी. अनुमान के अनुसार प्रति पशु लगभग 4,538 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह राशि जल्द ही गौशालाओं तक पहुंचाई जाएगी.

काउ सेस को लेकर फिर शुरू हुई सियासत

सरकार की घोषणा के साथ ही काउ सेस के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है.उन्होंने कहा कि अकाली दल-भाजपा सरकार के दौरान काउ सेस की शुरुआत गायों के कल्याण और बेसहारा पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी.

बादल का आरोप है कि मौजूदा सरकार इस राशि के उपयोग के लिए नियम तक नहीं बना सकी है और गौ कल्याण के बजाय सरकारी प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. बादल के मुताबिक काउ सेस के जरिए एकत्र धन गौशालाओं तक नहीं पहुंच रहा है और इसके उपयोग से जुड़े नियम भी अब तक तैयार नहीं किए गए हैं.

उन्होंने दावा किया कि यदि 2027 में अकाली दल-भाजपा गठबंधन सत्ता में लौटता है तो पूरी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.

2015 से जारी है 'काउ सेस' पर विवाद

बता दें कि गौ कल्याण उपकर को लेकर विवाद कोई नया नहीं है. अकाली दल-भाजपा सरकार ने वर्ष 2015 में काउ सेस लागू किया था. हालांकि इसके बाद से धन संग्रह, खर्च और पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. जुलाई 2026 में पंजाब गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष किमती भगत ने भी स्वीकार किया था कि काउ सेस के उपयोग से संबंधित नियम अब तक नहीं बनाए गए हैं. उनके अनुसार, यही वजह है कि गौशालाओं को धनराशि जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

चुनाव से पहले फिर गरमाया गायों का मुद्दा

कुल मिलाकर पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ गौ कल्याण, बेसहारा पशुओं के प्रबंधन और काउ सेस की राशि के उपयोग का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है.एक ओर राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये की सहायता के जरिए गौशालाओं को राहत देने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीयत और व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में आने वाले महीनों में यह मुद्दा पंजाब की चुनावी सियासत में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

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