अपोलो हॉस्पिटल की किचन में बासी ब्रेड और एक्सपायर्ड सामान, औचक छापेमारी से हड़कंप

अपोलो हॉस्पिटल की गिनती भारत के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में की जाती है. यहां इलाज से लेकर मरीजों और उनके साथ गए लोगों के खाने-पीने की चीजें सही क्वालिटी की ही होगी, इसकी उम्मीद की जाती है. लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है. इस बात की जानकारी तब सामने आई कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक अपोलो हॉस्पिटल पर छापा मारा. टीम सीधे हॉस्पटिल के किचन और कैंट्रीन में पहुंची, जहां बासी ब्रेड से लेकर खाने-पीने की कई एक्सपायर्ड सामान भी मिले.

साइबर सिटी बेंगलुरु में लगातार छापेमारी

स्वास्थ्य विभाग की औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया. मामला साइबर सिटी बेंगलुरु से सामने आई है, जहां बीते कुछ दिनों से स्वास्थय विभाग की छापेमारी के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. कुछ दिनों पहले ही यहां फाइव स्टार होटल पर भी छापेमारी हुई थी. जिसमें खाने-पीने की कई चीजें एक्सपार्यड मिली थी.

अपोलो हॉस्पिटल की किचन में छापेमारी करती टीम.

BG रोड स्थित अपोलो अस्पताल में छापेमारी

अब हेल्थ डिपार्टमेंट प्राइवेट अस्पतालों की किचन और कैंटीन में छापेमारी कर रहा है. BG रोड पर स्थित अपोलो अस्पताल में छापेमारी की गई. किचन में एक्सपायर्ड और बासी सामान मिला.

अपोलो हॉस्पिटल की किचन से क्या-क्या एक्सायर्ड सामान मिले

किचन में एक्सपायर्ड कच्चा सामान जैसे रवा, आइसिंग शुगर, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स कंटेनर में रखे मिले - मिक्सचर के 4 पैकेट, पानी-पूरी के 9 पैकेट, बासी ब्रेड मिली. दो प्लास्टिक चॉपर बोर्ड भी मिले.

अपोलो हॉस्पिटल के किचन से गलत लेबल के सामान भी मिले. जिसमें पानी-पूरी के 9 पैकेट, मीठी पत्तियां (मेथी)- 5 पैकेट, भुना चना 30kg के 6 पैकेट, हरी मटर 30kg का 1 पैकेट, मूंग दाल 30kg के 5 पैकेट.



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