विज्ञापन
विशेष लिंक

अपोलो हॉस्पिटल की किचन में बासी ब्रेड और एक्सपायर्ड सामान, औचक छापेमारी से हड़कंप

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपोलो हॉस्पिटल पर छापा मारा. टीम सीधे हॉस्पटिल के किचन और कैंट्रीन में पहुंची, जहां बासी ब्रेड से लेकर खाने-पीने की कई एक्सपायर्ड सामान भी मिले.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
अपोलो हॉस्पिटल की किचन में बासी ब्रेड और एक्सपायर्ड सामान, औचक छापेमारी से हड़कंप
अपोलो हॉस्पिटल की किचन में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी.
NDTV
  • बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल की किचन में स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपायर्ड और बासी खाद्य सामग्री बरामद की है.
  • अपोलो हॉस्पिटल की किचन से एक्सपायर्ड रवा, आइसिंग शुगर, मैदा और बेकरी उत्पाद सहित कई पैकेट मिले हैं.
  • अस्पताल के किचन में गलत लेबल लगे पानी-पूरी, मेथी, भुना चना, हरी मटर और मूंग दाल के पैकेट भी पाए गए हैं.
बासी और एक्सपायर्ड खाना मिलने पर अस्पताल को क्या सजा मिल सकती है?
बेंगलुरु:

अपोलो हॉस्पिटल की गिनती भारत के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में की जाती है. यहां इलाज से लेकर मरीजों और उनके साथ गए लोगों के खाने-पीने की चीजें सही क्वालिटी की ही होगी, इसकी उम्मीद की जाती है. लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है. इस बात की जानकारी तब सामने आई कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक अपोलो हॉस्पिटल पर छापा मारा. टीम सीधे हॉस्पटिल के किचन और कैंट्रीन में पहुंची, जहां बासी ब्रेड से लेकर खाने-पीने की कई एक्सपायर्ड सामान भी मिले. 

साइबर सिटी बेंगलुरु में लगातार छापेमारी

स्वास्थ्य विभाग की औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया. मामला साइबर सिटी बेंगलुरु से सामने आई है, जहां बीते कुछ दिनों से स्वास्थय विभाग की छापेमारी के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. कुछ दिनों पहले ही यहां फाइव स्टार होटल पर भी छापेमारी हुई थी. जिसमें खाने-पीने की कई चीजें एक्सपार्यड मिली थी. 

अपोलो हॉस्पिटल की किचन में छापेमारी करती टीम.

अपोलो हॉस्पिटल की किचन में छापेमारी करती टीम.

BG रोड स्थित अपोलो अस्पताल में छापेमारी

अब हेल्थ डिपार्टमेंट प्राइवेट अस्पतालों की किचन और कैंटीन में छापेमारी कर रहा है. BG रोड पर स्थित अपोलो अस्पताल में छापेमारी की गई. किचन में एक्सपायर्ड और बासी सामान मिला. 

Latest and Breaking News on NDTV

अपोलो हॉस्पिटल की किचन से क्या-क्या एक्सायर्ड सामान मिले

किचन में एक्सपायर्ड कच्चा सामान जैसे रवा, आइसिंग शुगर, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स कंटेनर में रखे मिले - मिक्सचर के 4 पैकेट, पानी-पूरी के 9 पैकेट, बासी ब्रेड मिली. दो प्लास्टिक चॉपर बोर्ड भी मिले.

अपोलो हॉस्पिटल के किचन से गलत लेबल के सामान भी मिले. जिसमें पानी-पूरी के 9 पैकेट, मीठी पत्तियां (मेथी)- 5 पैकेट, भुना चना 30kg के 6 पैकेट, हरी मटर 30kg का 1 पैकेट, मूंग दाल 30kg के 5 पैकेट.

यह भी पढ़ें - FSSAI की बड़ी कार्रवाई, 5 स्टार होटल और इंदिरा कैंटिन के बाद अब Zepto के ठिकानों पर छापा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Apollo Hospital, Apollo Hospitals, Stale Bread, Expired Food Items, Bengaluru
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com