शिवगंगे में लापता टेकी अद्वैत का 5वें दिन भी नहीं मिला सुराग; डिजिटल वॉच, रील्स से लेकर CCTV खंगाल रही पुलिस

शिवगंगे पहाड़ी पर ट्रेकिंग के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हुए टेक प्रोफेशनल अद्वैत का पांचवें दिन भी कोई पता नहीं चल सका है. बेंगलुरु के कारोबारी परिवार से संबंध रखने वाले अद्वैत की तलाश में पुलिस और बचाव एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ रखा है. अब जांच का फोकस उस पांच मिनट की अवधि पर है, जिसमें एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अद्वैत को पहाड़ी के खतरनाक किनारे पर देखा गया और कुछ ही मिनट बाद उसकी डिजिटल वॉच का सिग्नल बंद हो गया. मोबाइल फोन, बैंक खातों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डेटा की भी गहन जांच की जा रही है. फिलहाल मामला रहस्य बना हुआ है और हर नया सुराग जांच को नई दिशा दे रहा है.

पांचवें दिन भी जारी है सर्च ऑपरेशन

अद्वैत की तलाश में शिवगंगे पहाड़ी के बड़े हिस्से की तलाशी ली जा चुकी है. पुलिस और बचाव दल अब उन इलाकों की भी खोजबीन कर रहे हैं, जहां पहुंचना बेहद कठिन माना जाता है. जांच एजेंसियां प्रसिद्ध पर्वतारोही ज्योतिराज की टीम को भी चित्रदुर्ग से बुलाने की तैयारी कर रही हैं, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में तलाश अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके.

युवती का बयान बना अहम सुराग

जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. पुलिस के अनुसार नेलमंगला की एक युवती 7 अगस्त की सुबह अपने दोस्तों के साथ शिवगंगे में रील बना रही थी. युवती ने दावा किया कि उसने सुबह करीब 7:23 बजे शांतला ड्रॉप के किनारे अद्वैत को लेटा हुआ देखा था. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसी स्थान से जांच की, जहां से युवती ने अद्वैत को देखने की बात कही थी. अधिकारियों का कहना है कि मौके की स्थिति युवती के बयान से मेल खाती है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है.

पांच मिनट का रहस्य उलझा रहा जांच

पुलिस के अनुसार सुबह 7:23 बजे अद्वैत को देखे जाने और करीब 7:28 बजे उसकी डिजिटल वॉच के डिस्कनेक्ट होने के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन पांच मिनटों में क्या हुआ. फिलहाल यही समय जांच का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है.

बैग और मोबाइल छोड़कर कहां गया अद्वैत?

मामले को और रहस्यमय बनाने वाली बात यह है कि अद्वैत कथित तौर पर अपना बैग और मोबाइल फोन पीछे छोड़ गया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह पहाड़ी से नीचे उतरा था या किसी अन्य दिशा में गया. अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है जिससे उसके पहाड़ी से लौटने की पुष्टि हो सके.

CCTV और मोबाइल डेटा की जांच

जांच एजेंसियां शिवगंगे से कुनिगल तक मोबाइल टावर डेटा की पड़ताल कर रही हैं. इसके अलावा पहाड़ी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस को अद्वैत के पहाड़ी पर चढ़ने के कुछ फुटेज मिले हैं, लेकिन अभी तक उसके नीचे लौटने का कोई स्पष्ट वीडियो सामने नहीं आया है.

बैंक खातों और डिजिटल गतिविधियों पर नजर

पुलिस अद्वैत के तीन बैंक खातों की भी निगरानी कर रही है. जांचकर्ता उसकी वित्तीय गतिविधियों और डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि लापता होने से पहले या बाद में किसी तरह की असामान्य गतिविधि हुई थी या नहीं.

NDRF-SDRF से लेकर वन विभाग और स्थानीय पुलिस टीमें जांच में जुटीं

इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं. कडुगोडी पुलिस की एक विशेष टीम भी शिवगंगे पहुंचकर नेलमंगला पुलिस की सहायता कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : फोन पर बहस और शराब का नशा... सोसायटी की बालकनी से 45 मिनट तक फायरिंग, मच गई अफरा-तफरी