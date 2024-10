मैंने कभी नहीं कहा सब मोह माया है... 2 लाख रुपये के लग्जरी बैग को लेकर हुए विवाद पर बोलीं जया किशोरी

जानी मानी भागवत कथा वाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी को इन दिनों सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. बीते दिनों जया किशोरी एयरपोर्ट पर एक ब्रांडेड लग्जरी बैग के साथ स्पॉट हुईं. बैग Dior ब्रांड का था. यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उस बैग की कीमत 2 लाख रुपये से ज्यादा है. उसे बनाने के लिए गाय की चमड़ी का इस्तेमाल होता है. अब जया किशोरी ने अपने ब्रांडेड बैग को लेकर सफाई दी है. जया किशोरी ने कहा कि उनका बैग एक कस्टमाइज बैग है. इसमें कहीं भी लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है. उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि वो कोई संत, साधु या साध्वी नहीं हैं. उन्होंने कभी नहीं कहा कि सब मोह माया है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जया किशोरी ने कहा, "मेरे बैग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है. मैं इसे साफ कर देना चाहती हूं. वो बैग एक कस्टमाइज बैग है. कस्टमाइज का मतलब आप अपनी मर्जी और अपने हिसाब से बैग को डिजाइन करा सकते हैं. इसमें कहीं भी लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इसीलिए बैग में मेरा नाम तक लिखा हुआ है. मैंने कथा करने से पहले और न कथा करने के दौरान और न ही बाद में कभी लेदर का इस्तेमाल किया. मैं आगे भी लेदर का इस्तेमाल नहीं करूंगी. मैं बस अपनी गारंटी ले सकती हूं, लेकिन किसी कंपनी की गांरटी नहीं ले सकती."

