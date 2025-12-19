विज्ञापन
राहुल गांधी ने तोड़ी थी परंपरा, प्रियंका गांधी ने निभाई

संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. सत्र की समाप्ति के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के लिए टी पार्टी दी.

  • संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.
  • प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेता एक साथ बैठे नजर आए.
  • पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल की सीट दी गई और वे साथ चाय पीती दिखीं.
संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमा-गरम बहस और विरोध के बीच आज दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष की एक तस्वीर आती है जहां पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी बैठी दिखाई दे रही हैं. वायनाड से फर्स्ट टाइम सांसद प्रियंका के अलावा सपा से धर्मेंद्र यादव, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और डी राजा भी इस बैठक में मौजूद थे. खास बात ये है कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र के समापन में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई ऐसी ही बैठक में नहीं गए थे. लेकिन बहन प्रियंका इस बार की बैठक में शामिल हुईं. 

प्रियंका को राजनाथ के बगल की सीट 

खास बात ये है कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को राजनाथ सिंह के बगल की सीट दी गई है. वो रक्षा मंत्री के साथ चाय पी रही हैं.  रक्षा मंत्री के ठीक बगल में पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठे हैं. इस बैठक में पूरा विपक्ष नजर आ रहा है. 

मॉनसून सत्र में विपक्ष ने चाय पार्टी का किया था बहिष्कार 

गौरतलब है कि 21 अगस्त 2025 को मॉनसून सत्र के समापन के बाद लोकसभा स्पीकर बिरला ने सभी सदस्यों के लिए चाय मीटिंग रखी थी. लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी समेत विपक्ष का कोई नेता नहीं पहुंचा था और चाय पार्टी का बहिष्कार किया था. उल्लेखनीय है कि हर सत्र के समापन के बाद सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर टी मीटिंग करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं. इस बैठक में विपक्ष के नहीं आने पर पीएम मोदी निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि पक्ष में, खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता. पीएम ने कहा संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों. शायद राहुल गांधी इन युवा नेताओं से घबरा गए हैं. 
 

ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है 

राजनीति में विरोध-प्रदर्शन के बीच ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाती हैं. सत्ता पक्ष के साथ असहमति होना राजनीति का हिस्सा हो सकता है लेकिन जब बात परंपरा और सम्मान की होती है तब सभी दल एकजुट रहते हैं. 

गडकरी ने प्रियंका को कराया भोजन

गौरतलब है कि गुरुवार को लोकसभा में जब प्रियंका गांधी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से समय नहीं मिलने की शिकायत की थी तो उन्होंने कहा था कि उनका दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है. गडकरी ने कहा कि आप प्रश्नकाल के बाद उनके ऑफिस में आकर मिल सकती हैं. इसके तुरंत बाद प्रियंका गडकरी से जाकर मिलती हैं, जहां गडकरी ने उन्हें स्वादिष्ट खाना भी खिलाया.

