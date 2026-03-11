विज्ञापन
PM Kisan की 22वीं किस्त; छत्तीसगढ़ के 24.71 लाख से अधिक किसानों को 498.83 करोड़ रुपये की सौगात

PM Kisan Installment: 13 मार्च को पीएम किसान उत्सव दिवस पर 9.32 करोड़ किसानों को 18,650 करोड़ रुपये की 22वीं किस्त मिलेगी. छत्तीसगढ़ के 24.71 लाख किसानों को 498.83 करोड़ का अंतरण.

PM Kisan 22nd Installment: देशभर में 13 मार्च को पीएम किसान उत्सव दिवस (PM Kisan Utsav Diwas) मनाया जाएगा. असम के गुवाहाटी में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त के रूप में 18,650 करोड़ रुपये की राशि 9.32 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी. इस मौके पर देशभर के किसान लाइव प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है. पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसे 2,000 रुपये की तीन किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर डीबीटी (PM Kisan Ki Kist DBT Transfer) के माध्यम से सीधे खातों में भेजा जाता है.

छत्तीसगढ़ के 24.71 लाख किसानों को 498.83 करोड़ रुपये मिलेंगे

इस राष्ट्रव्यापी अंतरण के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे. इनमें 2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी किसान और 37 हजार 400 विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) किसान भी शामिल हैं, जिन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है. राज्य के सभी जिलों में इस दिन को विशेष रूप से पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

ग्राम पंचायतों में किसान बैठकें और लाइव प्रसारण

कृषि विभाग के अनुसार, उत्सव दिवस पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा. साथ ही किसानों के लिए कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि वे सीधे राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ सकें.

योजना की पारदर्शिता और लाभ

किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी व्यवस्था है. किस्त की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है. किसान इस राशि का उपयोग बीज, खाद, कृषि सामग्री सहित खेती से जुड़े अन्य आवश्यक कार्यों में कर सकते हैं. इससे खेती का खर्च कम होता है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

फरवरी 2019 में जारी हुई थी पहली किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी, जबकि पहली किस्त फरवरी 2019 में किसानों के खातों में जारी हुई थी. योजना के लागू होने से अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को कुल 11,283 करोड़ 09 लाख रुपये प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे लाखों किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं.

वन पट्टाधारी और विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को विशेष लाभ

राज्य शासन ने सुनिश्चित किया है कि वन अधिकार पट्टाधारी किसान और PVTG किसान भी योजना में पंजीकृत कर लाभ प्राप्त करें. विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि भूमि की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की गई है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना के अंतर्गत सभी एकल व संयुक्त खाता धारक किसान परिवार, जिनके नाम भू‑अभिलेख में दर्ज हैं. वन अधिकार पट्टाधारी किसान और विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसान सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं.

